Kenan Doğulu

Ne demekmiş ninem dedemi Evlenmeden hiç öpmemiş Zaman değişti küçücüğüm Gel yanıma gün ışığım, cilvelim *** Ne demekmiş ninem dedemi Evlenmeden hiç öpmemiş Zaman değişti küçücüğüm Gel yanıma gün ışığım, cilvelim *** Saklambaçtan bıktım çık artık Kendini böyle sıkma gül Gün bugündür kır duvarları Sen bana bir göz kırp yeter *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Hayat gücüm can şurubum Ver bir öpücük servetim Zaman değişti bebeciğim Dokun bana sokul bana *** Hayat gücüm can şurubum Ver bir öpücük servetim Zaman değişti bebeciğim Dokun bana sokul bana *** Saklambaçtan bıktım çık artık Kendini böyle sıkma gül Gün bugündür kır duvarları Sen bana bir göz kırp yeter *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin *** Bir yanak ver nuru kalbimin Gözümüz gönlümüz açılsın Bir ümit ver gönlü hamilim Kalbime baharlar gelsin Kalbime baharlar gelsin Kalbime baharlar gelsin