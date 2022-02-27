Bi Yanak Ver Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Bi Yanak Ver
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Ne demekmiş ninem dedemi
Evlenmeden hiç öpmemiş
Zaman değişti küçücüğüm
Gel yanıma gün ışığım, cilvelim
***
Ne demekmiş ninem dedemi
Evlenmeden hiç öpmemiş
Zaman değişti küçücüğüm
Gel yanıma gün ışığım, cilvelim
***
Saklambaçtan bıktım çık artık
Kendini böyle sıkma gül
Gün bugündür kır duvarları
Sen bana bir göz kırp yeter
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Hayat gücüm can şurubum
Ver bir öpücük servetim
Zaman değişti bebeciğim
Dokun bana sokul bana
***
Hayat gücüm can şurubum
Ver bir öpücük servetim
Zaman değişti bebeciğim
Dokun bana sokul bana
***
Saklambaçtan bıktım çık artık
Kendini böyle sıkma gül
Gün bugündür kır duvarları
Sen bana bir göz kırp yeter
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
***
Bir yanak ver nuru kalbimin
Gözümüz gönlümüz açılsın
Bir ümit ver gönlü hamilim
Kalbime baharlar gelsin
Kalbime baharlar gelsin
Kalbime baharlar gelsin