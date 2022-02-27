Kenan Doğulu

Son bir kez gel bu gece Misafir ol evime Korkma, kimselere demem Düşürmem seni kedere Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat *** Son bir kez sev bu gece Çekinme, gel evime Hiç korkma, başına bela Olmam, ben sana kıyamam Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat *** Bu defa durma Bekliyorum bak *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Böylesi naza yürek dayanmaz Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Yasak aşkla kıyamet kopmaz *** Son bir kez gel bu gece Misafir ol evime Korkma, kimselere demem Düşürmem seni kedere Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat *** Son bir kez sev bu gece Çekinme, gel evime Hiç korkma, başına bela Olmam, ben sana kıyamam Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat *** Bu defa durma Bekliyorum bak *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Böylesi naza yürek dayanmaz Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Yasak aşkla kıyamet kopmaz *** Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Böylesi naza yürek dayanmaz Bi' kereden hiçbi' şey olmaz Yasak aşkla kıyamet kopmaz *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna *** Gönül belasına, tutukluyum sana Doydum artık çalıntı aşklara Beni yorma, kendini tutma Boş ver artık çocuk gururuna