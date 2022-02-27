Bir Kereden Hiç Bir Şey Olmaz Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Bir Kereden Hiç Bir Şey Olmaz
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Son bir kez gel bu gece
Misafir ol evime
Korkma, kimselere demem
Düşürmem seni kedere
Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat
***
Son bir kez sev bu gece
Çekinme, gel evime
Hiç korkma, başına bela
Olmam, ben sana kıyamam
Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat
***
Bu defa durma
Bekliyorum bak
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Böylesi naza yürek dayanmaz
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Yasak aşkla kıyamet kopmaz
***
Son bir kez gel bu gece
Misafir ol evime
Korkma, kimselere demem
Düşürmem seni kedere
Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat
***
Son bir kez sev bu gece
Çekinme, gel evime
Hiç korkma, başına bela
Olmam, ben sana kıyamam
Baştan çıkar o deli yüreğini ele inat
***
Bu defa durma
Bekliyorum bak
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Böylesi naza yürek dayanmaz
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Yasak aşkla kıyamet kopmaz
***
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Böylesi naza yürek dayanmaz
Bi' kereden hiçbi' şey olmaz
Yasak aşkla kıyamet kopmaz
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna
***
Gönül belasına, tutukluyum sana
Doydum artık çalıntı aşklara
Beni yorma, kendini tutma
Boş ver artık çocuk gururuna