Kenan Doğulu

Beni bilmemen, görmemen Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık) Sende saklı kalbimin tüm umutları Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp; kayıp) *** Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi *** Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım Benmişim engel, olaylara gel Benmişim engel, olaylara gel Vay, vay, vay be (vay be) Vay, vay vay be *** Beni bilmemen, görmemen Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık) Sende saklı kalbimin tüm umutları Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp, kayıp) *** Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi *** Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım Benmişim engel, olaylara gel Benmişim engel, olaylara gel Vay, vay vay be (vay be) Vay, vay vay be *** Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay be vay) Vay, vay vay be (vay be, vay, vay vay be) Vay be (vay be vay be vay be, vay vay vay)