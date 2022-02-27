Kenan Doğulu

Boş Sayfa Şarkı Sözleri
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Hayat çok kısa, aşk ıskalamaya gelmez
Çok yakındadır bazen, insanoğlu bilmez
Her şeyi gören göz sahip çıkmak ister
Seçtiği melekler fısıldasın yeter
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Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin
***
Aynı gökyüzü, aynı denize bakıyoruz
Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz
Ben seni anlarım, anlamaya çalışırım
Seni ipeklere sarar, içini ısıtırım
İnce bir bakış, ufak bir tebessüm başlatır hikâyeleri
Aklımı aldın, fena mı, iyi yaptın
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin