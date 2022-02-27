Kenan Doğulu

Hayat çok kısa, aşk ıskalamaya gelmez Çok yakındadır bazen, insanoğlu bilmez Her şeyi gören göz sahip çıkmak ister Seçtiği melekler fısıldasın yeter *** Al, bu boş sayfa senin Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim Hayal dünyanın elindeyim Al, bu boş sayfa senin *** Aynı gökyüzü, aynı denize bakıyoruz Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz Ben seni anlarım, anlamaya çalışırım Seni ipeklere sarar, içini ısıtırım İnce bir bakış, ufak bir tebessüm başlatır hikâyeleri Aklımı aldın, fena mı, iyi yaptın *** Al, bu boş sayfa senin Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim Hayal dünyanın elindeyim *** Al, bu boş sayfa senin Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im Ne yazarsan ne çizersen öyleyim Hayal dünyanın elindeyim Al, bu boş sayfa senin *** Al, bu boş sayfa senin Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim Hayal dünyanın elindeyim Al, bu boş sayfa senin