Kenan Doğulu

Bumaya Şarkı Sözleri
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Bi' yol bulup tanışırız sanıyorsan
Gözünü aç bak olur inanırsan
Uslu durup egonu da bi' yenersen
Yerini bulur yeterince dilersen
***
Sevene deli ne kelime
Yürünür bile ölümüne
Çilesi çok, şakası yok
Sevişilir çölde bile
***
Cayana sataşıp arada
Derine dalarız o la la
(Tutar mı tutar, tutar mı tutar
Tutar mı tutar)
***
Gece kaçıyor, sen ne soruyorsun?
Formülü belli, tutar mı tutar
Pozunu verip de ne duruyorsun?
Kader elimizden tutar mı tutar
***
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
***
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
***
Eros bizi azıcık öne alırsa
Kıyak olurdu şu ocağı bi' yaksan
Bi' gün gelir ödeşiriz nasıl olsa
Veririz hakkını, yes evel Allah
***
Sevene deli ne kelime
Yürünür bile ölümüne
Çilesi çok, şakası yok
Sevişilir çölde bile
***
Cayana sataşıp arada
Derine dalarız o la la
(Tutar mı tutar, tutar mı tutar
Tutar mı tutar)
***
Gece kaçıyor, sen ne soruyorsun?
Formülü belli, tutar mı tutar
Pozunu verip de ne duruyorsun?
Kader elimizden tutar mı tutar
***
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
***
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya
Tutar bu maya, bu maya
Tutar bu maya