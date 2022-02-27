Kenan Doğulu

Bi' yol bulup tanışırız sanıyorsan Gözünü aç bak olur inanırsan Uslu durup egonu da bi' yenersen Yerini bulur yeterince dilersen *** Sevene deli ne kelime Yürünür bile ölümüne Çilesi çok, şakası yok Sevişilir çölde bile *** Cayana sataşıp arada Derine dalarız o la la (Tutar mı tutar, tutar mı tutar Tutar mı tutar) *** Gece kaçıyor, sen ne soruyorsun? Formülü belli, tutar mı tutar Pozunu verip de ne duruyorsun? Kader elimizden tutar mı tutar *** Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya *** Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya *** Eros bizi azıcık öne alırsa Kıyak olurdu şu ocağı bi' yaksan Bi' gün gelir ödeşiriz nasıl olsa Veririz hakkını, yes evel Allah *** Sevene deli ne kelime Yürünür bile ölümüne Çilesi çok, şakası yok Sevişilir çölde bile *** Cayana sataşıp arada Derine dalarız o la la (Tutar mı tutar, tutar mı tutar Tutar mı tutar) *** Gece kaçıyor, sen ne soruyorsun? Formülü belli, tutar mı tutar Pozunu verip de ne duruyorsun? Kader elimizden tutar mı tutar *** Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya *** Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya Tutar bu maya, bu maya Tutar bu maya