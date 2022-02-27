Kenan Doğulu

Aşk yarası mı yüzünü solduran? Genç yaşta seni hayata küstüren Aşk yarası mı yüzünü solduran? Genç yaşta seni hayata küstüren Kimdir elini kolunu bağlayan? Bir oh demeyi kimdir sana çok gören? *** Geçer Geçer, geçer, geçer, geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer Üzme tatlı canını Bunlar da geçer *** Neler Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer *** Kim böyle seni gurbette gezdiren? Bin bir yalanla hayattan bezdiren Kim böyle seni gurbette gezdiren? Bin bir yalanla hayattan bezdiren Meyhaneleri ezbere öğreten Söyle kardeşim, kimdir seni hor gören? *** Geçer Geçer, geçer, geçer, geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer Üzme tatlı canını Bunlar da geçer *** Neler Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer *** Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer