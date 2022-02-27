Bir Tanem Beni Hatırlar mısın? Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu Bir Tanem Beni Hatırlar mısın? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Bir Tanem Beni Hatırlar mısın? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Tanem Beni Hatırlar mısın? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu
Bir Tanem Beni Hatırlar mısın?
-
Aşk yarası mı yüzünü solduran?
Genç yaşta seni hayata küstüren
Aşk yarası mı yüzünü solduran?
Genç yaşta seni hayata küstüren
Kimdir elini kolunu bağlayan?
Bir oh demeyi kimdir sana çok gören?
***
Geçer
Geçer, geçer, geçer, geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Üzme tatlı canını
Bunlar da geçer
***
Neler
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
***
Kim böyle seni gurbette gezdiren?
Bin bir yalanla hayattan bezdiren
Kim böyle seni gurbette gezdiren?
Bin bir yalanla hayattan bezdiren
Meyhaneleri ezbere öğreten
Söyle kardeşim, kimdir seni hor gören?
***
Geçer
Geçer, geçer, geçer, geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Üzme tatlı canını
Bunlar da geçer
***
Neler
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
***
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-