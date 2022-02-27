Kenan Doğulu

Çatlasın Tüm Düşmanlar Eskiden bir tatsızdım, yanlıştım doğruldum En beter günlerde sensiz kavruldum Yalan aşkla çarpıştım, hep kendime yokuş oldum İlacımsa mutluluktu, sen yoktun *** Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun *** Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum *** Günlerim hep yorgundu, gecelerse kavgasız Aradığım duygu buydu, sen yoktun Sakin gitti çılgın geldi, yepyeni bir tat verdi Haydi bakalım kaptın beni, rast gelsin *** Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun Takmazdım işten başka, vakit yoktu böyle aşka Basmazdım yanlış notaya, sen yoktun *** Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum *** Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum *** Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben çılgın gibi seviyorum Çatlasın tüm düşmanlar, ben kendimden geçiyorum

Bugünüm Sensiz Geçti Bugünüm sensiz geçti Cehennemde bir asırdı sanki Gözlerim iflas etti Çığrından çıktı gözyaşlarım *** Hani her şeyindim bensiz sen yoktun Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Hani her şeyindim sensiz ben yoktum Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Karabulutları sensizliğin Çöküyor üstüme yavaş yavaş Çiçeğimin renkleri bir bir soluyor Sensiz günlerde pembeler nerde *** Yanarım ben sensizliğime Doyamam senin sevgine Bağlarım kopar uçarım gökyüzüne *** Umutlarım gelip geçer Mutluluklar bir an sürer Sensizlik canım ölümden beter *** Hani her şeyindim bensiz sen yoktun Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Hani her şeyindim sensiz ben yoktum Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Bugünüm sensiz geçti

Belli Mi Olur Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Gözlerim yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın (yok) Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belli mi olur?) Her şeyi söyle, her şeyi anlat (Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur?) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (İçinde kalmasın, her şeyi söyle) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belki bende kabahat, belli mi olur, belli mi olur?)

Benimle Kal Sen gittin ya parçam gitti Söktüler sanki yarımı Henüz dur bile diyemeden Topladım gözyaşlarımı *** Yalan rüyalar içinde Boğuldun belki sinsice Yoksa gider miydin hiç? Böyle bencilce *** Dağlasalar gözlerimi Silseler kaderimi vazgeçmem Harcasalar gençliğimi Söndürseler ateşimi vazgeçmem Eskisi gibi *** Benimle kal Yine benimle ol, yanımda kal Şimdi kopar zincirlerini Sar bana, benimle kal *** Yine benimle ol, yanımda kal Yak yeminleri, hisset beni içinde hep Benimle kal Eskisi gibi *** Sen gittin ya parçam gitti Söktüler sanki yarımı Henüz dur bile diyemeden Topladım gözyaşlarımı *** Harcasalar gençliğimi Silseler kaderimi vazgeçmem Söndürseler ateşimi, silseler kaderimi vazgeçmem Eskisi gibi Benimle kal *** Yine benimle ol, yanımda kal Şimdi kopar zincirlerini Sar bana, benimle kal *** Yine benimle ol, yanımda kal Yak yeminleri, hisset beni içinde hep Benimle kal Eskisi gibi *** Benimle kal Yine benimle ol, yanımda kal Şimdi kopar zincirlerini Sar bana, benimle kal *** Yine benimle ol, yanımda kal Yak yeminleri, hisset beni içinde hep Benimle kal Eskisi gibi

Jazz Yapma Yakaladın beni çaresizken tuzaklarla Harcadın beni sonbaharda yaprak gibi Anladım seni, değmez sana mutsuzluklar Bir acayip hâllerdeyim *** Bitirdin beni yalanlarla, dolanlarla Oyaladın beni tatlı sözler, hayallerle Yaraladın beni kalbimin en içlerinden Garip mağlup sevgilerdeyim *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Erittin beni acılarla, sorunlarla Unuttun beni çoğu zaman bir başıma Kaptırdın beni, yepyeni bir hayat şimdi Çıtır taze sevdalardayım *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Fazla naz âşık usandırırmış Bilmiyorsan öğren de gel Üç gün beş gün çözemez bunları Zamanı geldi ayrılığın *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma Caz yapma, sakın bir suçlu arama Hedefleri şaşırıp kendini vurma *** Caz yapma, kafaları karıştırma Bilmemezlikten gelip derdimi sorma

Tak Etti Canıma Ona şuna buna mı sormalı yani Nasıl biter bu ayrılık hâli Özledim biraz sokul bari Ufak bir öpücük kırma beni *** Azıcık aralasan ballı kalbini Oradan süzülür girerim içeri O gülüşün havalı gelişin Bilsen seni nasıl özlemişim *** Çiçek sermeli yollarına Türküler okunmalı deli deli Baharları getirmeli kış olunca İsmini yazmalı gökyüzüne Suların ateşlerin üzerine Sen benle ben senle mutlu delicesine *** Tak etti canıma gel yanıma Gül yüzlü yârim gülsene bana Tak etti artık tak etti canıma Çok (pek) özledim yine gel *** Günler haftalar aylar geçti Haber yok artık dönmez dendi Ümidi kestim boynumu büktüm Günde belki bin kere öldüm *** Sensizlikten midir bilmem Kusura bakmasınlar gülemem Dönüp dönmeyeceğini bilemem Ama bu kadar naza da hiç gelemem

Vurgunum Sana Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi Küçük denizlere mahkûm bir balık gibi Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle Bekliyorum dönersin diye *** "Gidemem gönderme." dedim, inanmadın bana Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle Bekliyorum dönersin diye *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi Küçük denizlere mahkûm bir balık gibi Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle Bekliyorum dönersin diye *** "Gidemem gönderme." dedim, inanmadın bana Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana Darmaduman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle Bekliyorum dönersin diye *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Tek bakışla yaktın beni Parça parça çaldın beni Ben deli gibi vurgunum sana *** Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum *** Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum *** Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum Vurgunum sana, vurgunum sana Vurgunum sana, vurgunum