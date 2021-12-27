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Kenan Doğulu

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Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul, Cihangir’de doğdu. Henüz beş yaşındayken konservatuarın piyano bölümüne birincilikle giren Doğulu, lise eğitimini Kültür Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. İlk albümü “Yaparım Bilirsin”i 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü “Sımsıkı Sıkı Sıkı”yı 1994 yılının Aralık ayında, “Kenan Doğulu III” albümünü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasaya sürdü. 10. Yıl Marşı'nın modern bir düzenlemesini de içeren maksi single çalışması Kenan Doğulu 3,5'u ise 1997 yılında yayınladı. Bu düzenleme, 1998 yılında, Cumhuriyetin 75. yılı kutlamaları kapmasında Hatay'dan İzmir'e kadar yurdun pek çok yerinde Doğulu tarafından seslendirildi. 1999 yılında “Ben Senin Her Şeyinim” albümüyle sahnelere geri dönen genç sanatçı, 2001 yılında “Ex Aşkım” adlı stüdyo albümünü, 2002 yılında ise “Kenan Doğulu 5,5” adını taşıyan 2. maksi single’ını yayınladı. 2006 yılında yayınladığı “Festival” albümü, liste başarısı olarak bakıldığında en önemli çalışması oldu. Albümden çıkan “Çakkıdı” ve “Baş Harfi Ben” çalışmaları Türk Pop Müziği listelerinde uzun süre boyunca bir numarada kalırken, Avrupa listelerine de albümden iki parça girmeyi başardı. 2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Kenan Doğulu, Shake It Up Şekerim isimli şarkısı ile dördüncü oldu. Doğulu, 2007’de “Kenan Doğulu 7,5”, 2009’da “Patron”, 2012’de “Aşka Türlü Şeyler”, 2016’da “İhtimalle” ve 2018’de “Vay Be” isimli albümlerini dinleyicisiyle buluşturdu. Bu süreçte Şans Meleğim, Kız Sana Hayran, Aşk ile Yap, İlk Adımı Sen At, Bizimdir ve Bumaya gibi tekliler de çıkardı. Başarılı şarkıcı, 2012’den beri birlikte olduğu oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde evlendi.

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Albümler

Bizimdir Kenan Doğulu

Vay Be Kenan Doğulu

İlk Adımı Sen At Kenan Doğulu

İhtimaller Kenan Doğulu

Aşk İle Yap Kenan Doğulu

Karnaval Kenan Doğulu

Aşka Türlü Şeyler Kenan Doğulu

Şans Meleğim Kenan Doğulu

Anadolu Kartalları Kenan Doğulu

Patron Kenan Doğulu

Festival Kenan Doğulu

Demedi Deme Kenan Doğulu

Üç Kenan Doğulu

5.5 Kenan Doğulu

Ex Aşkım Kenan Doğulu

Ben Senin Herşeyinim Kenan Doğulu

Gençlik Marşı Kenan Doğulu

3.5 Kenan Doğulu

Sımsıkı Sıkı Sıkı Kenan Doğulu

Yaparım Bilirsin Kenan Doğulu

10.Yıl Marşı Kenan Doğulu

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Ayrılık Şarkıları

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

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