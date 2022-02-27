Dön Gel / Akustik Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Dön Gel / Akustik
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Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Bir güzel cümlem yok
***
Dilim alışmış bir kere
Aşkım diyorum bin kere
Olur olmaz kimselere
Sudan ucuz sebeplerle
***
İlacımın saati kaçtı
Acıktım ama iştahım kaçtı
Yerini beğenmiş çiçekler bile
İsyan edip dün soldu
***
Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna
Affet dön gel, savaşamam yokluğunla
Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum
Bu can sensiz yaşamıyor
Seni geri istiyorum
***
Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Bir güzel cümlem yok
***
Dilim alışmış bir kere
Aşkım diyorum bin kere
Olur olmaz kimselere
Sudan ucuz sebeplerle
***
İlacımın saati kaçtı
Acıktım ama iştahım kaçtı
Yerini beğenmiş çiçekler bile
İsyan edip dün soldu
***
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
***
Bu ev sensiz yuva değil yuvamı istiyorum
Sensiz bu can yaşamıyor
Seni geri istiyorum
Seni geri istiyorum
***
Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna
Affet dön gel, savaşamam yokluğunla
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
***
Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum
Sensiz bu can yaşamıyor
Seni geri istiyorum
***
Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Güzel bir cümlem yok