Kenan Doğulu

Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Bir güzel cümlem yok *** Dilim alışmış bir kere Aşkım diyorum bin kere Olur olmaz kimselere Sudan ucuz sebeplerle *** İlacımın saati kaçtı Acıktım ama iştahım kaçtı Yerini beğenmiş çiçekler bile İsyan edip dün soldu *** Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna Affet dön gel, savaşamam yokluğunla Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum Bu can sensiz yaşamıyor Seni geri istiyorum *** Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Bir güzel cümlem yok *** Dilim alışmış bir kere Aşkım diyorum bin kere Olur olmaz kimselere Sudan ucuz sebeplerle *** İlacımın saati kaçtı Acıktım ama iştahım kaçtı Yerini beğenmiş çiçekler bile İsyan edip dün soldu *** Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla *** Bu ev sensiz yuva değil yuvamı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum Seni geri istiyorum *** Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna Affet dön gel, savaşamam yokluğunla Dön gel dön gel alışamam yokluğuna Affet dön gel savaşamam yokluğunla *** Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum *** Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Güzel bir cümlem yok