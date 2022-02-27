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7/24 Dinle Ex Aşkım

Ex Aşkım Şarkı Sözleri

Kenan Doğulu Ex Aşkım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Ex Aşkım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ex Aşkım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Ex Aşkım

  • Eksik Hayatlar

  • Ağlayamam

  • Ellerimde Çiçekler

  • Kime Ne

  • Pamuk

  • Elveda Meyhaneci

  • Gül

  • Kalmam Kıracı

  • Susma

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