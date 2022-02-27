Kenan Doğulu

-
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim; yalandı
İstemiyorum artık; palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim; yalandı
İstemiyorum artık; palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
-
Bu yarınsız mutluluğu
Haklı iken haksızlığı
Kalabalık yalnızlığı
Seninleyken öğrendim ben
***
Bu sabahsız akşamları
Şu vefasız sırdaşlığı
Anlamsız savaşmayı
Seninleyken öğrendim ben
***
Yediremem kendime
Harcamam hiç nefesimi
Sindiremem ki hayini
Siler atarım kül gibi
***
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
***
Bu yarınsız mutluluğu
Haklı iken haksızlığı
Kalabalık yalnızlığı
Seninleyken öğrendim ben
***
Bu sabahsız akşamları
Şu vefasız sırdaşlığı
Anlamsız savaşmayı
Seninleyken öğrendim ben
***
Yediremem kendime
Harcamam hiç nefesimi
Sindiremem ki hayini
Siler atarım kül gibi
***
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
***
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
***
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem derdimi kimselere ben
-
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Valla kime ne
-
Bile bile sen bir kahkaha
Bense latife olamadık, yine
***
Gece güneşim, düşünmeden söndün
Kalbimi serinlettin
Bu defa boyun eğdim
***
Hangi güvercin atlamış çatıdan?
Ya da hangi balık denize?
Hesap yapıp akıllıca
***
Bile bile sen bir kahraman
Ben bir hikaye
Sessiz film gibi, çaresiz sustum
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal diyarlara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bile bile sen bir günahkar
Bense bir günah olamadık, yine
***
Kalan ateşim, düşünmeden söndün
Kalbimi serinlettin
Bu defa boyun eğdim
***
Hangi güvercin atlamış çatıdan?
Ya da hangi balık denize?
Hesap yapıp akıllıca
***
Bile bile sen bir kahraman
Ben bir hikaye
Sessiz film gibi, çaresiz sustum
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bile bile sen bir günahkar
Bense bir günah olamadık, yine
-
Yapamazdık, yapamazdık
Bizde öyle yürek yoktu
Daha doğrusu başka yürekleri
İncitmekten akıl korktu
***
Korktuk evet cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yeryüzünde bir noktayken
Büyüttük aciz ihtirasları
Yaralandık, paralandık
Kurallara kurban ettik tüm aşkları
***
Korktuk çünkü cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yapamazdık, yapamazdık
Bizde öyle yürek yoktu
Daha doğrusu başka yürekleri
İncitmekten akıl korktu
***
Korktuk evet cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yeryüzünde bir noktayken
Büyüttük aciz ihtirasları
Yaralandık, paralandık
Kurallara kurban ettik tüm aşkları
***
Korktuk çünkü cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
-
Elveda meyhaneci artık
Kalamıyorum
***
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
Elveda meyhaneci artık
Kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
**
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim
Bir garip seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim
Sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim
Bir garip seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
-
Gülümseyin, yarın dünden güzel olacak söz
Üzülmeyin sevenler ilaç olacak söz
Bebek doğar insan sevinir
Güneş doğar çiçek sevinir
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer
Hüzünlenin ağlamak güzel
Sessizliğini yen paylaşmak güzel
***
Ooh, ooh, ooh
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer
Sen gül geç sev yeter
Kadere inat sen hep gül yeter
Üzülmeyin kara gün geçer
Bembeyaz günler hep bizi bekler
***
Gülümseyin, yarın bundan güzel olacak söz
Üzülmeyin, sevenler ilaç olacak
Bebek doğar insan sevinir
Güneş doğar çiçek sevinir
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer sen gül geç sev yeter
Kadere inat hep gül sen yeter
Üzülmeyin kara gün geçer
Bembeyaz dünler hep bizi bekler
Gül
-
Anılar iç çekiyor
Vicdansız zamana
Yaralar iç kavuruyor
Dermansız acılarla
***
Karalar aklanıyor
Su gibi temizleniyor
Dünyada senin gibi
Melek yok, gönlüm biliyor
***
Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla
Boşuna bu çaba boşluğunda
Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler
Boşuna bu kaza, bu elveda
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
***
Anılar iç çekiyor
Vicdansız zamana
Yaralar iç kavuruyor
Dermansız acılarla
***
Karalar aklanıyor
Su gibi temizleniyor
Dünyada senin gibi
Melek yok, gönlüm biliyor
***
Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla
Boşuna bu çaba boşluğunda
Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler
Boşuna bu kaza, bu elveda
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
-
Sarılıp yılana ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana mevsim çiçeksiz
***
Bu defa sarsıntı çok
Ayaklanmıyor içimdeki son halk
Sen gül yine
Boş ver boş ver boş ver
Şşşt susma susma şşt şşt susma susma
Susma sustukça kimse seni duyamaz
***
Susma duyamaz susma susma susma susma
Susma susma sus sus