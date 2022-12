Kenan Doğulu

Bile bile sen bir kahkaha Bense latife olamadık, yine *** Gece güneşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal diyarlara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine *** Kalan ateşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine