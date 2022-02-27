Kenan Doğulu

Ex Aşkım Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin

Gelinim Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı bak bu bedenler Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı gel *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez

Aşk Oyunu Islak sokağın kucağında Bir ben ve çaresiz bir ben daha Tuzlu saçlarım değiyor dudaklarıma Aynı sen (sen) o tatlı ten *** Sanki umrunda belki de onunla Sevişiyor çılgınca Yine de kalbim hep onunla Sen benim masum biricik meleğim *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Islak sokağın kucağında Bir ben ve çaresiz bir ben daha *** Sanki umrunda belki de onunla Sevişiyor çılgınca Yine de kalbim hep onunla *** Sen benim masum biricik meleğim *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...

Koca Çınar Her dalında bir tarih Yıldın mı en sonunda bin kudretlim Ah dili olsaydı anlatırdı eskiyi Nerede o İstanbul ey haşmetlim *** Boğazından ediyorlar Kesiyorlar canımı Taşlar yığıyorlar Kanıyorlar kökünü *** Elleri kırılası hain veriyor zehri Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki *** Boğazından ediyorlar Kesiyorlar canımı Taşlar yığıyorlar Kanıyorlar kökünü *** Elleri kırılası hain veriyor zehri Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki *** Sen de mi be koca çınar Yaprağına kıyan ana Tükenme yenilme Ne kıyametler gördün *** Sen de mi be koca çınar Toprağına kızan ana Eğilme ezilme Boynunu bükme

Kıyamam Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana *** Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of of Kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana