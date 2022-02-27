Gençlik Marşı 19 Mayıs Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu Gençlik Marşı 19 Mayıs şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Gençlik Marşı 19 Mayıs şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gençlik Marşı 19 Mayıs sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu
Gençlik Marşı 19 Mayıs
Tüm Şarkıları
-
Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar, lay-la lay-lay-lay-lay
***
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin
***
Bu gök, deniz nerede var?
Nerede bu dağlar taşlar?
Bu ağaçlar güzel kuşlar
Yürüyelim arkadaşlar, lay-la lay-lay-lay-lay
***
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin
***
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin