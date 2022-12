Kenan Doğulu

Gülümseyin, yarın dünden güzel olacak söz Üzülmeyin sevenler ilaç olacak söz Bebek doğar insan sevinir Güneş doğar çiçek sevinir *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer Hüzünlenin ağlamak güzel Sessizliğini yen paylaşmak güzel *** Ooh, ooh, ooh *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer Sen gül geç sev yeter Kadere inat sen hep gül yeter Üzülmeyin kara gün geçer Bembeyaz günler hep bizi bekler *** Gülümseyin, yarın bundan güzel olacak söz Üzülmeyin, sevenler ilaç olacak Bebek doğar insan sevinir Güneş doğar çiçek sevinir *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer sen gül geç sev yeter Kadere inat hep gül sen yeter Üzülmeyin kara gün geçer Bembeyaz dünler hep bizi bekler Gül

Bile bile sen bir kahkaha Bense latife olamadık, yine *** Gece güneşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal diyarlara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine *** Kalan ateşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine