Biriciğim'e Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu Biriciğim'e şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Biriciğim'e şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biriciğim'e sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
***
Çok karanlık geçti, yoksun
Gözyaşına ihtiyacım var, benimki tükendi
Paylaşacaktık her şeyi, yalancı
***
Acım tükenmek bilmiyor
Gücüm dayanmaya yetmiyor
Sevgi ufkumu göz görmüyor
***
Çılgınsın sen harcıyorsun, harcıyorsun
Bal gibi biliyorsun
Sevmiyorsun çünkü sen bencilsin
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
***
Bu kadehlerin içinde balık olmak değil seni sevmekten anladığım
Yanımda isterim seni, yalancı
-
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle buluşmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Benim hemen toparlanmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seni biraz yumuşatmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle sarışmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle karışmam lazım
-
Seninle çok uzaklarda
Issız bir adada olsak
Başbaşa kalsak diyorum
***
Sabahları balık tutup
Akşama mumları yaksak
Seni bir öpsem diyorum
***
Güneş doğarken uyusak
Akşam olunca uyansan
Biraz yaşasak diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
***
Duymasın kalmasın şehirde
Bilenler herkese anlatsın
Tulumba tatlısı , padişahın kızı
SENİ SEVİYORUM
***
Herkes sokaklara dökülsün
Alkışlayın güzel prensesi
Okyanus incisi , dünya birincisi
SENİ SEVİYORUM
***
Hiç canım istemiyor
Bugün biraz ara versem
İşe gitmesem diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
-
-
Neler yaşadım şu kısa hayatımda
Sen benim tek hatıramsın...
Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam...
Bin yıl daha yaşasam da,
Günlerden sen, aylardan sen
Yıllar zaten sensin
***
Nasıl ayrılacağız biz seninle
Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana
Ellerin ellerimde olsun daima
Beni sen uğurla son yolculuğuma
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen.
Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan
Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim
***
Öyle hüzünlü bakma kar tanesi.
Bu defa götüremem yanımda seni.
Aklım sende kalır sakın ağlama.
İyi geceler der gibi uğurla beni
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
-
seni çok özledim
gece gözlüm benim
gemilere bin gel yine gidersin
***
sonbahar rüzgarı
kırarken dalları
ayrı düşen yaprak
yaşar mı söyle
***
olsaydım olsaydım
ben yağmur olsaydım
düşseydim bulutlardan
kirpikte dursaydım
***
olsaydım olsaydım
ben rüzgar olsaydım
esseydim denizlerde
kalbinde uyusaydım
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan bulutları tut gel
yine gidersin
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan denizleri geç gel
yine gidersin
-
olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
gittiğin o günden beri
hasretin Azrail gibi
sen dönmeden ölmeyeceğim
***
olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
bir gün olsun gel yanıma
gel de gözlerim sevinsin
sen uyu ben seni beklerim
***
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma yanına
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma canımı
***
neredesin sen neredesin sen?
gözüm yollarda seni beklerken
hiç mi sevmiyorsun?
seven bu kalbin dualarında çığlıklarında
senin adın var hiç mi duymuyorsun?
-
-
-