Dağda kızıl ot biter İçinde keklik öter Dağda kızıl ot biter İçinde keklik öter *** Eşkiyadan da beter Uslan be Halil İbrahim Uslan be Halil İbrahim *** Kıvırcık saçlarına Kar düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim *** Derede su durulur Daldan köprü kurulur Derede su durulur Daldan köprü kurulur *** El yerine vurulur Aslan be Halil İbrahim Aslan be Halil İbrahim *** Kıvırcık saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim