Kenan Doğulu

Hiç Bana Sordun Mu Sebepsiz çekip gittin Anlayamadım ki ben seni Hata bende biliyorum Söyleyemedim ki hislerimi *** Biliyorum artık geç Ama haykırıyorum gerçeği Ben sensiz sevgisiz Ben sensiz kimsesiz *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Ele güne inanıp da Resmimizi karalara boyadın yar Bakakaldım beni bir tokatla Alabora ettin yar *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Buna hakkın yok Hakkın yok Hakkın yok

Günah Değil Mi Bana? Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Çok karanlık geçti, yoksun Gözyaşına ihtiyacım var, benimki tükendi Paylaşacaktık her şeyi, yalancı *** Acım tükenmek bilmiyor Gücüm dayanmaya yetmiyor Sevgi ufkumu göz görmüyor *** Çılgınsın sen harcıyorsun, harcıyorsun Bal gibi biliyorsun Sevmiyorsun çünkü sen bencilsin *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma *** Bu kadehlerin içinde balık olmak değil seni sevmekten anladığım Yanımda isterim seni, yalancı

Kandırdım Peşinden az koşmadım ki Hakedeni görür Allah Mutluluk yakın, yarından yakın *** Peşinden az koşmadım ki Ele güne rezil oldum Az çeneler sarfetmedim ki Hak edeni görür Allah *** Peşinden az koşmadım ki Ele güne rezil oldum Az çeneler sarfetmedim ki Hakedeni görür Allah Mutluluk yakın yarından yakın *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla Sevgiye çeyrek var *** Gün benim günüm, beni tutmayın Yeni güne sevenim var İçim içimden taşar oldu Hatunumu buldum ben *** Gün benim günüm beni tutmayın Yeni güne sevenim var İçim içimden taşar oldu Hatunumu buldum ben Mutluluk yakın yarından yakın *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla Sevgiye çeyrek var *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım