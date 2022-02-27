Kenan Doğulu III Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Kenan Doğulu III
-
Sebepsiz çekip gittin
Anlayamadım ki ben seni
Hata bende biliyorum
Söyleyemedim ki hislerimi
***
Biliyorum artık geç
Ama haykırıyorum gerçeği
Ben sensiz sevgisiz
Ben sensiz kimsesiz
***
Hiç bana sordun mu of
Aşkımıza ağlarken
Hiç bana sordun mu ah
Sevgimizi harcarken
***
Hiç bana sordun mu of
Aşkımıza ağlarken
Hiç bana sordun mu ah
Sevgimizi harcarken
***
Ele güne inanıp da
Resmimizi karalara boyadın yar
Bakakaldım beni bir tokatla
Alabora ettin yar
***
Hiç bana sordun mu of
Aşkımızı ağlarken
Hiç bana sordun mu ah
Sevgimizi harcarken
***
Hiç bana sordun mu of
Aşkımızı ağlarken
Hiç bana sordun mu ah
Sevgimizi harcarken
***
Buna hakkın yok
Hakkın yok
Hakkın yok
-
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
***
Çok karanlık geçti, yoksun
Gözyaşına ihtiyacım var, benimki tükendi
Paylaşacaktık her şeyi, yalancı
***
Acım tükenmek bilmiyor
Gücüm dayanmaya yetmiyor
Sevgi ufkumu göz görmüyor
***
Çılgınsın sen harcıyorsun, harcıyorsun
Bal gibi biliyorsun
Sevmiyorsun çünkü sen bencilsin
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Bu kalp sözüne feda
Delilik etme, bize kıyma
***
Günah değil mi bana?
Yazık değil mi bana?
Hakkımı çalma ama
Sen yine sevme, ben yeterim
***
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
Senimi benden alma
***
Bu kadehlerin içinde balık olmak değil seni sevmekten anladığım
Yanımda isterim seni, yalancı
-
Peşinden az koşmadım ki
Hakedeni görür Allah
Mutluluk yakın, yarından yakın
***
Peşinden az koşmadım ki
Ele güne rezil oldum
Az çeneler sarfetmedim ki
Hak edeni görür Allah
***
Peşinden az koşmadım ki
Ele güne rezil oldum
Az çeneler sarfetmedim ki
Hakedeni görür Allah
Mutluluk yakın yarından yakın
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
Sevgiye çeyrek var
***
Gün benim günüm, beni tutmayın
Yeni güne sevenim var
İçim içimden taşar oldu
Hatunumu buldum ben
***
Gün benim günüm beni tutmayın
Yeni güne sevenim var
İçim içimden taşar oldu
Hatunumu buldum ben
Mutluluk yakın yarından yakın
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
Sevgiye çeyrek var
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
***
Kandırdım nazlı yâri
Sonunda çılgın sözlerle
Kandırdım
Sonunda güzel gözlümü oyunlarla
***
Kandırdım
-
Özünü sevmedin hiçbir insanın
Gösterişli aşklar seni bozdu
Meleğim benim
Kendin kaşındın
***
Anamın ellerinden hiç öpmeden
Köyümün sütünden hiç içmeden
Harcadın beni
Kadersiz yanmışım
***
Senden bana kalan
Bu hüzün, bu yıkılış
Beni küstüren bu yas
Beni ağlatan bu yas, ah
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Utanır, yakınırım kendimden
Bakir yüreğimi kirlettin sen
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
***
Özünü sevmedin hiçbir insanın
Gösterişli aşklar seni bozdu
Meleğim benim
Kendin kaşındın
***
Anamın ellerinden hiç öpmeden
Köyümün sütünden hiç içmeden
Harcadın beni
Kadersiz yanmışım
***
Benden sana kalan
Bu hüzün, bu terk ediş
Seni küstüren bu yas
Seni ağlatan bu yas, ah
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Utanır, yakınırım kendimden
Bakir yüreğimi kirlettin sen
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Utanır, yakınırım kendimden
Bakir yüreğimi kirlettin sen
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Tutku bu, hafife alınmaz
Ne büyük hata yaptığını anla
***
Ağla, susma
Şimdi sen ağla
Utanır, yakınırım kendimden
Bakir yüreğimi kirlettin sen
***
Ağla, susma
Anla, ağla
Şimdi sen ağla
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