Düşlerini gözlerinin rengine boyadım Başka birşey düşünemez oldum rüyadayım Önüm arkam sağım solum senle kaplıyım Tabii hala delirmediysem sende boş değilsin bana *** İlk adımı sen at *** İlk adımı sen at Benim ayaklarım yere basmıyor Açılamıyorum sana biraz cesaret versen bana *** Aşk baharının rüzgarı vurur camlara Mevsimler değişir bir adım yaklaşsan bana Ne yukarıda ne aşağıda kalbim kolayda açıkta bekliyorum İkimize bir yelken açtım fırtınalar üflemeni istiyorum *** İlk adımı sen at Benim ayaklarım yere basmıyor Açılamıyorum sana biraz cesaret versen bana *** Sanki yalnız ikimiz kaldık şu an dünyada Zaman durdu romantik bir şarkı çaldı fonda Kelimeler izin istiyor dilin ucunda Buluşsak yemek memek sohbet muhabbet falan filan ne olursa *** İlk adımı sen at Benim ayaklarım yere basmıyor Açılamıyorum sana biraz cesaret versen bana *** Seviyorsan gel söyle doğru zaman doğru yerde Yüzünü döndüğün her yerde yanında yakınlardayım *** İlk adımı sen at