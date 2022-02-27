Kenan Doğulu

-
Issız bir adaya düşsem
Yanıma seni alırdım
İki hakkım daha varsa
Onu da sana sorardım
***
Yıldızların altında
Kendi diskomuzu kurarız
Suyumuz ateşimiz olsun
Gerisine de bakarız
***
Issız bir adaya düşsem
Issız bir adaya düşsem
***
Saklan bizi göremesinler
Kurtulmak isteyen kim?
Çıplak kalsak gün doğumunda
Uyanmak isteyen kim?
***
Saklan bizi göremesinler
Kurtulmak isteyen kim?
Çıplak kalsak gün doğumunda
Uyanmak isteyen kim?
***
Issız bir adaya düşsek
Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda)
***
Issız bir adaya düşsen
Yanına kimi alırdın?
Son bir hakkın daha varsa
O talihli ben olur muydum?
***
Yıldızların altında
Kendi dünyamızı kuralım
Kabuktan bir tef bir tumba
Ömür boyu çocuk kalalım
***
Saklan bizi göremesinler
Kurtulmak isteyen kim?
Çıplak kalsak gün doğumunda
Uyanmak isteyen kim?
***
Saklan bizi göremesinler
Kurtulmak isteyen kim?
Çıplak kalsak gün doğumunda
Uyanmak isteyen kim?
***
Issız bir adaya düşsek
Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda)
Issız bir adaya düşsek (Göremesinler)
Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda)
Issız bir adaya düşsek
Issız bir adaya düşsek
-
Bir daha böyle olur muyum ki bilmem
Avuçlarım yanıyor
Belki gün gelir acım biraz hafifler ama
Derin yara iz bırakıyor
***
İçim titriyor yersiz dudaklarım kuruyor
Ayaklarım çakılı sanki yere
Bir berduşluk ahvali ki
Evin yolu kayıp
Seviyoruz işte lamı cimi yok
***
Sevdiğin her şey senden yana olmuş
Şehir bana kafa tutuyor
Bazen bir şarkı, bazen bir sohbet
Hayat boğazımdan geçmiyor
***
Sevdiğin her şey seni hatırlatır
Unutmak istesem de boş
Kaldırın gitsin bütün sofraları
Hayat boğazımdan geçmiyor
***
Bir daha böyle sever miyim ki bilmem
Gönlüm gözümden akıyor
Belki gün gelir sancılarım azalır ama
Derin yara iz bırakıyor
***
İçim titriyor yersiz dudaklarım kuruyor
Ayaklarım çakılı sanki yere
Bir berduşluk ahvali ki
Evin yolu kayıp
Seviyoruz işte lamı cimi yok
***
Sevdiğin her şey senden yana olmuş
Şehir bana kafa tutuyor
Bazen bir şarkı, bazen bir sohbet
Hayat boğazımdan geçmiyor
***
Sevdiğin her şey seni hatırlatır
Unutmak istesem de boş
Kaldırın gitsin bütün sofraları
Hayat boğazımdan geçmiyor
***
Şu kırmızı kayık
Anlatamam ayıp
Hatıradan geçilmiyor
Ayın yüzü asık
Boğum boğum hüzün
Hayat boğazımdan geçmiyor
Günler hiç sensiz çekilmiyor
Hayat boğazımdan geçmiyor
-
Sen beni yastık sandın galiba
Beni görünce uykun geliyor
Bak yine uyudun, yine uyudum
***
Sen beni huysuz bildin galiba
Beni görünce keyfin kaçıyor
Bak suratın asık e aramıza gel
***
Yengeyi dansa kaldır
Sen etmezsen ben etmem
Ablayı dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Abiyi dansa kaldır
O etmezse ben etmem
Beyleri dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Sen beni yorgun sandın galiba
Bittiğim yerde başlarım
Hiperaktiftir biraz yapım
Her fırsatta kaynatırım
***
Sen bizi ruhsuz sandın galiba
Bizim kanımız hep kaynıyor
Adımız çıkmış yerli maykıla
Kapı zili duysak oynarız
***
Kalbin kırık tedaviye yolla
Gönlün üzgün ozanlara kızma
Ömür denen şu tantanalı hikayenin
Altına imzamızı atıcaz unutma
***
Yengeyi dansa kaldır
Sen etmezsen ben etmem
Ablayı dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Abiyi dansa kaldır
O etmezse ben etmem
Beyleri dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Şahaneyiz keyifliyiz bu akşam
Kim tutar bizi çıldırırız birazdan
Sıradaki ilk şarkı sana hediyem
Dile benden ne dilersen gece senin gecen
***
Anneyi dansa kaldır
Sever bu havaları tam onluk
Süslüyü dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Babayıda dansa kaldır
O da bi koparsa tam coşarız
Herkesi dansa kaldır
(Ben dans bilmem ki)
***
Yengeyi dansa kaldır
Ablayı dansa kaldır
Abiyi dansa kaldır
Herkesi dansa kaldır
-
Beni bilmemen, görmemen
Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık)
Sende saklı kalbimin tüm umutları
Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp; kayıp)
***
Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri
Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi
***
Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım
Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım
Benmişim engel, olaylara gel
Benmişim engel, olaylara gel
Vay, vay, vay be (vay be)
Vay, vay vay be
***
Beni bilmemen, görmemen
Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık)
Sende saklı kalbimin tüm umutları
Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp, kayıp)
***
Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri
Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi
***
Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım
Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım
Benmişim engel, olaylara gel
Benmişim engel, olaylara gel
Vay, vay vay be (vay be)
Vay, vay vay be
***
Vay, vay vay be (vay vay be)
Vay, vay vay be (vay vay be)
Vay, vay vay be (vay vay be)
Vay, vay vay be (vay vay be)
Vay, vay vay be (vay be vay)
Vay, vay vay be (vay be, vay, vay vay be)
Vay be (vay be vay be vay be, vay vay vay)
-
Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel
Düzeltiriz hepsini birer birer
Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel
Altından kalkarız beraber
***
Yalnız değil, yenik değil
Çaresiz hiç değilsin
Suç ortağım, dizinin dibindeyim
***
Hayat sana insafsızca
Ne kadar tuzak kursa da
Yosun gözlerine fedaiyim
Yüzün gülene kadar emrindeyim
***
Utançlarınla en gizlilerinle gel
Hallederiz hepsini, geçer gider
Savaşlarınla, haksızlarınla gel
Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden
***
Zarar değil, ziyan değil
Hepsi de kor, zor anı
İnsanız var elbet hata payı
Ne olmuş yani olmuş bitmiş
Zaten bu dünya fani
Yasla başını göğsüme cennet baki
***
Yalnız değil, yenik değil
Çaresiz hiç değilsin
Suç ortağım, dizinin dibindeyim
***
Hayat sana insafsızca
Ne kadar tuzak kursa da
Yosun gözlerine fedaiyim
Yüzün gülene kadar emrindeyim
***
Zarar değil, ziyan değil
Hepsi de kor, zor anı
İnsanız var elbet hata payı
Ne olmuş yani olmuş bitmiş
Zaten bu dünya fani
Yasla başını göğsüme cennet baki
***
Yalnız değil, yenik değil
Çaresiz hiç değilsin
Suç ortağım, dizinin dibindeyim
***
Hayat sana insafsızca
Ne kadar tuzak kursa da
Yosun gözlerine fedaiyim
Yüzün gülene kadar emrindeyim
***
Emrindeyim
Emrindeyim
-
Hayat çok kısa, aşk ıskalamaya gelmez
Çok yakındadır bazen, insanoğlu bilmez
Her şeyi gören göz sahip çıkmak ister
Seçtiği melekler fısıldasın yeter
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin
***
Aynı gökyüzü, aynı denize bakıyoruz
Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz
Ben seni anlarım, anlamaya çalışırım
Seni ipeklere sarar, içini ısıtırım
İnce bir bakış, ufak bir tebessüm başlatır hikâyeleri
Aklımı aldın, fena mı, iyi yaptın
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin
***
Al, bu boş sayfa senin
Sensin Dali'm, Mozart'ım, Shakespear'im
Ne yazarsan, ne çizersen öyleyim
Hayal dünyanın elindeyim
Al, bu boş sayfa senin
-