Kenan Doğulu

Kime Ne Valla kime ne Hatta kime ne Valla kime ne Hatta kime ne *** Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor Neler çektiğimi bir Allah biliyor Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi? *** Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor Neler çektiğimi bir Allah biliyor Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi? *** Valla kime ne Hatta kime ne *** Aşk kolay mı bu devirde? Herkes kendi derdinde Kıymet bilen yok, yitiren çok Ne mutlu sevene *** Söyle aşkı denedin mi? Şöyle bir yenildin mi? Yenilmezsen aşk olmaz Bari meşki denedin mi? *** Söyle aşkı denedin mi? Şöyle bir yenildin mi? Yenilmezsen aşk olmaz Bari meşki denedin mi? *** Valla kime ne Hatta kime ne *** Aşk kolay mı bu devirde? Herkes kendi derdinde Kıymet bilen yok, yitiren çok Ne mutlu sevene *** Valla kime ne Hatta kime ne Valla kime ne Hatta kime ne *** Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor Neler çektiğimi bir Allah biliyor Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi? *** Valla kime ne Hatta kime ne *** Aşk kolay mı bu devirde? Herkes kendi derdinde Kıymet bilen yok, yitiren çok Ne mutlu sevene *** Söyle aşkı denedin mi? Şöyle bir yenildin mi? Yenilmezsen aşk olmaz Bari meşki denedin mi? *** Söyle aşkı denedin mi? Şöyle bir yenildin mi? Yenilmezsen aşk olmaz Bari meşki denedin mi? *** Valla kime ne Hatta kime ne *** Aşk kolay mı bu devirde? Herkes kendi derdinde Kıymet bilen yok, yitiren çok Ne mutlu sevene *** Valla kime ne Hatta kime ne Valla kime ne Hatta kime ne *** Valla kime ne

Ağlayamam Bu yarınsız mutluluğu Haklı iken haksızlığı Kalabalık yalnızlığı Seninleyken öğrendim ben *** Bu sabahsız akşamları Şu vefasız sırdaşlığı Anlamsız savaşmayı Seninleyken öğrendim ben *** Yediremem kendime Harcamam hiç nefesimi Sindiremem ki hayini Siler atarım kül gibi *** Ağlayamam susarım, yaralıyım ben Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben Ağlayamam susarım, yaralıyım ben Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben *** Bu yarınsız mutluluğu Haklı iken haksızlığı Kalabalık yalnızlığı Seninleyken öğrendim ben *** Bu sabahsız akşamları Şu vefasız sırdaşlığı Anlamsız savaşmayı Seninleyken öğrendim ben *** Yediremem kendime Harcamam hiç nefesimi Sindiremem ki hayini Siler atarım kül gibi *** Ağlayamam susarım, yaralıyım ben Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben Ağlayamam susarım, yaralıyım ben Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben *** Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben *** Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben Söyleyemem derdimi kimselere ben

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerime kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerime kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim; yalandı İstemiyorum artık; palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerime kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerime kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim; yalandı İstemiyorum artık; palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma

Pamuk Bile bile sen bir kahkaha Bense latife olamadık, yine *** Gece güneşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal diyarlara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine *** Kalan ateşim, düşünmeden söndün Kalbimi serinlettin Bu defa boyun eğdim *** Hangi güvercin atlamış çatıdan? Ya da hangi balık denize? Hesap yapıp akıllıca *** Bile bile sen bir kahraman Ben bir hikaye Sessiz film gibi, çaresiz sustum *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Masal dünyalara göç edip yeniliyorum Her gözyaşı sana, her hatıra bana İnanamıyorum sensiz kaldım, yine *** Bile bile sen bir günahkar Bense bir günah olamadık, yine

Eksik Hayatlar Yapamazdık, yapamazdık Bizde öyle yürek yoktu Daha doğrusu başka yürekleri İncitmekten akıl korktu *** Korktuk evet cezalanmaktan Ki vazgeçtik sevdalanmaktan Bize düştü eksik hayatlar Ki farklıydık sözde yalan *** Yeryüzünde bir noktayken Büyüttük aciz ihtirasları Yaralandık, paralandık Kurallara kurban ettik tüm aşkları *** Korktuk çünkü cezalanmaktan Ki vazgeçtik sevdalanmaktan Bize düştü eksik hayatlar Ki farklıydık sözde yalan *** Yapamazdık, yapamazdık Bizde öyle yürek yoktu Daha doğrusu başka yürekleri İncitmekten akıl korktu *** Korktuk evet cezalanmaktan Ki vazgeçtik sevdalanmaktan Bize düştü eksik hayatlar Ki farklıydık sözde yalan *** Yeryüzünde bir noktayken Büyüttük aciz ihtirasları Yaralandık, paralandık Kurallara kurban ettik tüm aşkları *** Korktuk çünkü cezalanmaktan Ki vazgeçtik sevdalanmaktan Bize düştü eksik hayatlar Ki farklıydık sözde yalan

Elveda Meyhaneci Elveda meyhaneci artık Kalamıyorum *** Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum Elveda meyhaneci artık Kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum ** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum *** Ne yerde ne gökteyim Bir garip seferdeyim Aşık mıyım ben neyim Sarhoş olamıyorum *** Ne yerde ne gökteyim Bir garip seferdeyim Aşık mıyım ben neyim Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey Sarhoş olamıyorum

Gül Gülümseyin, yarın dünden güzel olacak söz Üzülmeyin sevenler ilaç olacak söz Bebek doğar insan sevinir Güneş doğar çiçek sevinir *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer Hüzünlenin ağlamak güzel Sessizliğini yen paylaşmak güzel *** Ooh, ooh, ooh *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer Sen gül geç sev yeter Kadere inat sen hep gül yeter Üzülmeyin kara gün geçer Bembeyaz günler hep bizi bekler *** Gülümseyin, yarın bundan güzel olacak söz Üzülmeyin, sevenler ilaç olacak Bebek doğar insan sevinir Güneş doğar çiçek sevinir *** Zaman her şeyi çözer Küskünlük biter Bitmezse eğer sen gül geç sev yeter Kadere inat hep gül sen yeter Üzülmeyin kara gün geçer Bembeyaz dünler hep bizi bekler Gül

Kalmam Kıracı Anılar iç çekiyor Vicdansız zamana Yaralar iç kavuruyor Dermansız acılarla *** Karalar aklanıyor Su gibi temizleniyor Dünyada senin gibi Melek yok, gönlüm biliyor *** Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla Boşuna bu çaba boşluğunda Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler Boşuna bu kaza, bu elveda *** Kanadı yaralım, canımı alanım Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım Yaramı saranım, günümü yazanım Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım *** Kalmam kiracı bu dünyada Sebebim yoksa Gülenim çoksa Sevenim yoksa *** Anılar iç çekiyor Vicdansız zamana Yaralar iç kavuruyor Dermansız acılarla *** Karalar aklanıyor Su gibi temizleniyor Dünyada senin gibi Melek yok, gönlüm biliyor *** Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla Boşuna bu çaba boşluğunda Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler Boşuna bu kaza, bu elveda *** Kanadı yaralım, canımı alanım Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım Yaramı saranım, günümü yazanım Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım *** Kalmam kiracı bu dünyada Sebebim yoksa Gülenim çoksa Sevenim yoksa *** Kanadı yaralım, canımı alanım Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım Yaramı saranım, günümü yazanım Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım *** Kanadı yaralım, canımı alanım Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım Yaramı saranım, günümü yazanım Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım *** Kalmam kiracı bu dünyada Sebebim yoksa Gülenim çoksa Sevenim yoksa