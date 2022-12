Kenan Doğulu

Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Of Kitabını yazdım senin *** Günahını çaldım senin of, of *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin