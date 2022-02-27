Kız Sana Hayran Olsunlar/ Ozan Doğulu Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Kız Sana Hayran Olsunlar/ Ozan Doğulu
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Yaz geldi aşık olmak lazım
Çiçeklensin aşk ağacın
Uçsun aklın
(Hadi bir cesaret çıplak gel)
***
Aç artık radarları
Mır mır mır oynaşmalı
Yak şimdi yakınları
(Kim tutar seni be cancağızım)
***
Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte
Açılamadım, araklayamadım aklım hep sende
Göz göre göre taammüden itirafı aleni
Evetleyemedim, paketleyemedim bugüneymiş kısmet
***
İlk bize geldin uyanamadık
Yalnızım dedin yanaşamadık
Hazır değildik kırgındık
Önceki aşktan yılgındık
İlk bize güldün inanamadık
Beklemiyorduk kapalıydık
Cesur değildik yorgunduk
***
Her işte bir hayır var
***
Kız sana hayran olsunlar
Öpüp de başlara koysunlar
Yemeyip sabaha bıraksınlar
Yollarına paspas olsunlar
***
Kız seni kendime yapsam mı?
Alıp da koynuma soksam mı?
Seni bizim eve hanım alsam mı?
Duvaklı gelinim olsan mı?
***
Kurmaylar süslü püslü
Akşamlar sazlı sözlü
Alem var türlü türlü
(Çık dışarıya da oynayalım)
***
Boyu boyu suyu huyu denkleşmiş
Koyu koyu sohbeti becermişiz
Can çekti meylim belli
(Tek araba gidelim rahat ederiz)
***
Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte
Açılamadım, araklayamadım aklım hep sende
Göz göre göre taammüden itirafı aleni
Evetleyemedim, paketleyemedim bugüneymiş kısmet
***
İlk bize geldin uyanamadık
Yalnızım dedin yanaşamadık
Hazır değildik kırgındık
Önceki aşktan yılgındık
İlk bize güldün inanamadık
Beklemiyorduk kapalıydık
Cesur değildik yorgunduk
***
Her işte bir hayır var
***
Kız sana hayran olsunlar
Öpüp de başlara koysunlar
Yemeyip sabaha bıraksınlar
Yollarına paspas olsunlar
***
Kız seni kendime yapsam mı?
Alıp da koynuma soksam mı?
Seni bizim eve hanım alsam mı?
Duvaklı gelinim olsan mı?
***
Kız sana hayran olsunlar
Öpüp de başlara koysunlar
Yemeyip sabaha bıraksınlar
Yollarına paspas olsunlar
***
Kız seni kendime yapsam mı?
Alıp da koynuma soksam mı?
Seni bizim eve hanım alsam mı?
Duvaklı gelinim olsan mı?