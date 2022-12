Kenan Doğulu

Yaz geldi aşık olmak lazım Çiçeklensin aşk ağacın Uçsun aklın (Hadi bir cesaret çıplak gel) *** Aç artık radarları Mır mır mır oynaşmalı Yak şimdi yakınları (Kim tutar seni be cancağızım) *** Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte Açılamadım, araklayamadım aklım hep sende Göz göre göre taammüden itirafı aleni Evetleyemedim, paketleyemedim bugüneymiş kısmet *** İlk bize geldin uyanamadık Yalnızım dedin yanaşamadık Hazır değildik kırgındık Önceki aşktan yılgındık İlk bize güldün inanamadık Beklemiyorduk kapalıydık Cesur değildik yorgunduk *** Her işte bir hayır var *** Kız sana hayran olsunlar Öpüp de başlara koysunlar Yemeyip sabaha bıraksınlar Yollarına paspas olsunlar *** Kız seni kendime yapsam mı? Alıp da koynuma soksam mı? Seni bizim eve hanım alsam mı? Duvaklı gelinim olsan mı? *** Kurmaylar süslü püslü Akşamlar sazlı sözlü Alem var türlü türlü (Çık dışarıya da oynayalım) *** Boyu boyu suyu huyu denkleşmiş Koyu koyu sohbeti becermişiz Can çekti meylim belli (Tek araba gidelim rahat ederiz) *** Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte Açılamadım, araklayamadım aklım hep sende Göz göre göre taammüden itirafı aleni Evetleyemedim, paketleyemedim bugüneymiş kısmet *** İlk bize geldin uyanamadık Yalnızım dedin yanaşamadık Hazır değildik kırgındık Önceki aşktan yılgındık İlk bize güldün inanamadık Beklemiyorduk kapalıydık Cesur değildik yorgunduk *** Her işte bir hayır var *** Kız sana hayran olsunlar Öpüp de başlara koysunlar Yemeyip sabaha bıraksınlar Yollarına paspas olsunlar *** Kız seni kendime yapsam mı? Alıp da koynuma soksam mı? Seni bizim eve hanım alsam mı? Duvaklı gelinim olsan mı? *** Kız sana hayran olsunlar Öpüp de başlara koysunlar Yemeyip sabaha bıraksınlar Yollarına paspas olsunlar *** Kız seni kendime yapsam mı? Alıp da koynuma soksam mı? Seni bizim eve hanım alsam mı? Duvaklı gelinim olsan mı?