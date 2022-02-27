İhtimaller Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu İhtimaller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu İhtimaller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İhtimaller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tonight we doing what we want
Bu gece ne istersek yapacağız
We doing what we like
Ne seviyorsak onu yapacağız
And we gonna have some fun
Ve biz biraz eğleneceğiz
We gonna live our lives
Biz hayatlarımızı yaşıyoruz
Turn the music up
Müziği aç
We gonna dance all night
Bütün gece dans edeceğiz
***
All night
Bütün gece
‘Cause we living it up
Hızlı yaşamamızın nedeni
Can’t nobody do it bigger than us
Kimse bizden daha büyük yapamaz
Name a pretty girl that isn’t with us
Bizimle olmayan güzel bir kızın ismi
We living it up
Biz hızlı yaşıyoruz
First class, who’s sicker than us
Birinci sınıf,kim bizden daha fazla hasta
And makes more cash quicker than us
Ve bizden daha hızlı para yapar
You better get on the bus
Sen otobüste daha iyisin
Because we headed to the top
Çünkü biz zirveye ulaştık
Party all night
Bütün gece parti
We ain’t never gonna stop
Biz asla durmayacağız
Put your hands up
Ellerinizi kaldırın
When you hear the bass drop
Bas sesini duyduğunuz zaman
***
Tonight I’m living it up
Bu gece hızlı yaşıyorum
And it feels good doing what I want
Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor
And I don’t give a damn what you’re thinking
Senin ne düşündüğün umrumda değil
‘Cause I can do whatever I want
Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum
***
Tonight I’m living it up
Bu gece hızlı yaşıyorum
And it feels good doing what I want
Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor
And I don’t give a damn what you’re thinking
Senin ne düşündüğün umrumda değil
‘Cause I can do whatever I want
Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum
***
All night long
Bütün gece uzun
We gonna keep it up
Devam edeceğiz
Until the break of dawn
Şafak olana kadar
Because it feels so good
Çünkü o çok iyi hissediyor
I know it can’t be wrong
Bu yanlış olamaz biliyorum
You know the vibe is right
Biliyorsun bu his doğru
When you can feel it strong
Sen onu güçlü hissedebildiğin zaman
***
And I feel it
Ben hissediyorum
Ain’t nobody telling me what to do
Kimse bana ne yapacağımı söylemiyor
What to say, where to go
Ne diyeceğimi , nereye gideceğimi
I’m living it up all around the world
Ben Dünyanın her yerinde hızlı yaşıyorum
I’m international, I gotta let you know
Ben uluslararasıyım, bunu bilmene izin veriyorum
I do whatever I want
İstediğim her şeyi yapıyorum
VIP, I’m straight to the front
Çok önemli insan , ben önde ilerliyorum
Since tomorrow may never come
Asla yarın olmayacak
Tonight I’m living it up
Bu gece ben hızlı yaşıyorum
***
Tonight I’m living it up
Bu gece ben hızlı yaşıyorum
And it feels good doing what I want
Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor
And I don’t give a damn what you’re thinking
Senin ne düşündüğün umrumda değil
‘Cause I can do whatever I want
Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum
***
Tonight I’m living it up
Bu gece ben hızlı yaşıyorum
And it feels good doing what I want
Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor
And I don’t give a damn what you’re thinking
Senin ne düşündüğün umrumda değil
‘Cause I can do whatever I want
Çünkü ben istediğim herşeyi yapabiliyorum
Just living it up
Sadece hızlı yaşa
-
Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık
Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim
Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık
Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık
Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim
Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık
Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze
Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı bak bu bedenler
Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze
Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı gel
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
-
Islak sokağın kucağında
Bir ben ve çaresiz bir ben daha
Tuzlu saçlarım değiyor dudaklarıma
Aynı sen (sen) o tatlı ten
***
Sanki umrunda belki de onunla
Sevişiyor çılgınca
Yine de kalbim hep onunla
Sen benim masum biricik meleğim
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Islak sokağın kucağında
Bir ben ve çaresiz bir ben daha
***
Sanki umrunda belki de onunla
Sevişiyor çılgınca
Yine de kalbim hep onunla
***
Sen benim masum biricik meleğim
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
-
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
-
Her dalında bir tarih
Yıldın mı en sonunda bin kudretlim
Ah dili olsaydı anlatırdı eskiyi
Nerede o İstanbul ey haşmetlim
***
Boğazından ediyorlar
Kesiyorlar canımı
Taşlar yığıyorlar
Kanıyorlar kökünü
***
Elleri kırılası hain veriyor zehri
Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki
***
Boğazından ediyorlar
Kesiyorlar canımı
Taşlar yığıyorlar
Kanıyorlar kökünü
***
Elleri kırılası hain veriyor zehri
Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki
***
Sen de mi be koca çınar
Yaprağına kıyan ana
Tükenme yenilme
Ne kıyametler gördün
***
Sen de mi be koca çınar
Toprağına kızan ana
Eğilme ezilme
Boynunu bükme
-
Sesin ruhumda bebek teni
Sözün kalbimde çiçek seli
Lanet olsun yokluğuna
Hasretim hiç bitmedi
Utanç olsun dudaklarıma
Sensizliğim hiç geçmedi
***
Cennetlerin peşinden gitmedim
Giden seni tutup öpmedim
Ceza olsun yalanlarıma
Sensiz kalan yıllarıma
Anı olsun kadehime
Manasız, zevksiz geceme
***
Kadınım gitme
Kalbimi terk etme
***
Yalanım olur her kalp kırışım
Her can yakıp ağlatışım
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Ölümüm olur her sert bakışın
Her gözyaşın, ağlayışın
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Kıyamam sana of
Kıyamam sana
***
Sesin ruhumda bebek teni
Sözün kalbimde çiçek seli
Lanet olsun yokluğuna
Hasretim hiç bitmedi
Utanç olsun dudaklarıma
Sensizliğim hiç geçmedi
***
Cennetlerin peşinden gitmedim
Giden seni tutup öpmedim
Ceza olsun yalanlarıma
Sensiz kalan yıllarıma
Anı olsun kadehime
Manasız, zevksiz geceme
***
Kadınım gitme
Kalbimi terk etme
***
Yalanım olur her kalp kırışım
Her can yakıp ağlatışım
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Ölümüm olur her sert bakışın
Her gözyaşın, ağlayışın
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Kıyamam sana of of
Kıyamam sana
***
Kıyamam sana of
Kıyamam sana
-
Sen ölürüm sana diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
***
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalinle şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen umutlarım yarınım
Sınırsız duyguların içinde kaybolduğum
Üşüyorum yine sar beni sana
Hüznünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
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