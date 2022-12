Kenan Doğulu

Tonight we doing what we want Bu gece ne istersek yapacağız We doing what we like Ne seviyorsak onu yapacağız And we gonna have some fun Ve biz biraz eğleneceğiz We gonna live our lives Biz hayatlarımızı yaşıyoruz Turn the music up Müziği aç We gonna dance all night Bütün gece dans edeceğiz *** All night Bütün gece ‘Cause we living it up Hızlı yaşamamızın nedeni Can’t nobody do it bigger than us Kimse bizden daha büyük yapamaz Name a pretty girl that isn’t with us Bizimle olmayan güzel bir kızın ismi We living it up Biz hızlı yaşıyoruz First class, who’s sicker than us Birinci sınıf,kim bizden daha fazla hasta And makes more cash quicker than us Ve bizden daha hızlı para yapar You better get on the bus Sen otobüste daha iyisin Because we headed to the top Çünkü biz zirveye ulaştık Party all night Bütün gece parti We ain’t never gonna stop Biz asla durmayacağız Put your hands up Ellerinizi kaldırın When you hear the bass drop Bas sesini duyduğunuz zaman *** Tonight I’m living it up Bu gece hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** All night long Bütün gece uzun We gonna keep it up Devam edeceğiz Until the break of dawn Şafak olana kadar Because it feels so good Çünkü o çok iyi hissediyor I know it can’t be wrong Bu yanlış olamaz biliyorum You know the vibe is right Biliyorsun bu his doğru When you can feel it strong Sen onu güçlü hissedebildiğin zaman *** And I feel it Ben hissediyorum Ain’t nobody telling me what to do Kimse bana ne yapacağımı söylemiyor What to say, where to go Ne diyeceğimi , nereye gideceğimi I’m living it up all around the world Ben Dünyanın her yerinde hızlı yaşıyorum I’m international, I gotta let you know Ben uluslararasıyım, bunu bilmene izin veriyorum I do whatever I want İstediğim her şeyi yapıyorum VIP, I’m straight to the front Çok önemli insan , ben önde ilerliyorum Since tomorrow may never come Asla yarın olmayacak Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim herşeyi yapabiliyorum Just living it up Sadece hızlı yaşa