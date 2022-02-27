Kenan Doğulu

Living It Up Tonight we doing what we want Bu gece ne istersek yapacağız We doing what we like Ne seviyorsak onu yapacağız And we gonna have some fun Ve biz biraz eğleneceğiz We gonna live our lives Biz hayatlarımızı yaşıyoruz Turn the music up Müziği aç We gonna dance all night Bütün gece dans edeceğiz *** All night Bütün gece ‘Cause we living it up Hızlı yaşamamızın nedeni Can’t nobody do it bigger than us Kimse bizden daha büyük yapamaz Name a pretty girl that isn’t with us Bizimle olmayan güzel bir kızın ismi We living it up Biz hızlı yaşıyoruz First class, who’s sicker than us Birinci sınıf,kim bizden daha fazla hasta And makes more cash quicker than us Ve bizden daha hızlı para yapar You better get on the bus Sen otobüste daha iyisin Because we headed to the top Çünkü biz zirveye ulaştık Party all night Bütün gece parti We ain’t never gonna stop Biz asla durmayacağız Put your hands up Ellerinizi kaldırın When you hear the bass drop Bas sesini duyduğunuz zaman *** Tonight I’m living it up Bu gece hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** All night long Bütün gece uzun We gonna keep it up Devam edeceğiz Until the break of dawn Şafak olana kadar Because it feels so good Çünkü o çok iyi hissediyor I know it can’t be wrong Bu yanlış olamaz biliyorum You know the vibe is right Biliyorsun bu his doğru When you can feel it strong Sen onu güçlü hissedebildiğin zaman *** And I feel it Ben hissediyorum Ain’t nobody telling me what to do Kimse bana ne yapacağımı söylemiyor What to say, where to go Ne diyeceğimi , nereye gideceğimi I’m living it up all around the world Ben Dünyanın her yerinde hızlı yaşıyorum I’m international, I gotta let you know Ben uluslararasıyım, bunu bilmene izin veriyorum I do whatever I want İstediğim her şeyi yapıyorum VIP, I’m straight to the front Çok önemli insan , ben önde ilerliyorum Since tomorrow may never come Asla yarın olmayacak Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim her şeyi yapabiliyorum *** Tonight I’m living it up Bu gece ben hızlı yaşıyorum And it feels good doing what I want Ve istediğimi yapmak iyi hissettiriyor And I don’t give a damn what you’re thinking Senin ne düşündüğün umrumda değil ‘Cause I can do whatever I want Çünkü ben istediğim herşeyi yapabiliyorum Just living it up Sadece hızlı yaşa

Gelinim Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı bak bu bedenler Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı gel *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez *** Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez

Aşk Oyunu Islak sokağın kucağında Bir ben ve çaresiz bir ben daha Tuzlu saçlarım değiyor dudaklarıma Aynı sen (sen) o tatlı ten *** Sanki umrunda belki de onunla Sevişiyor çılgınca Yine de kalbim hep onunla Sen benim masum biricik meleğim *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Islak sokağın kucağında Bir ben ve çaresiz bir ben daha *** Sanki umrunda belki de onunla Sevişiyor çılgınca Yine de kalbim hep onunla *** Sen benim masum biricik meleğim *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Aşk oyunu buna derler güzelim Seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken Kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır... *** Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır Gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...

Ex Aşkım Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin

Koca Çınar Her dalında bir tarih Yıldın mı en sonunda bin kudretlim Ah dili olsaydı anlatırdı eskiyi Nerede o İstanbul ey haşmetlim *** Boğazından ediyorlar Kesiyorlar canımı Taşlar yığıyorlar Kanıyorlar kökünü *** Elleri kırılası hain veriyor zehri Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki *** Boğazından ediyorlar Kesiyorlar canımı Taşlar yığıyorlar Kanıyorlar kökünü *** Elleri kırılası hain veriyor zehri Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki *** Sen de mi be koca çınar Yaprağına kıyan ana Tükenme yenilme Ne kıyametler gördün *** Sen de mi be koca çınar Toprağına kızan ana Eğilme ezilme Boynunu bükme

Kıyamam Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana *** Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of of Kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana