Kenan Doğulu

Niyetini Boz Da Gel Sözünü kaç sene geçti Vermedi gitti seni Kızına hiç kıyamadı gitti Harcadı, yedi bizi *** Düğün dernek her ne dediyse He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sevgi saygı, adap töre He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sen kendini tutma gülüm Artık yârine kaç be gülüm Kendini tutma gülüm Artık yârine koş be gülüm *** Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Sözünü kaç sene geçti Vermedi gitti seni Kızına hiç kıyamadı gitti Harcadı, yedi bizi *** Düğün dernek her ne dediyse He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sevgi saygı, adap töre He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sen kendini tutma gülüm Artık yârine kaç be gülüm Kendini tutma gülüm Artık yârine koş be gülüm *** Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece

Ben Güzelden Anlarım Ben güzelden anlarım *** Gözlerin menekşe bahçesi Bu kadarı fazla gerek yok Sözlerin ipek gül denizi Bu kadarına hiç, hiç gerek yok *** Gözlerin menekşe bahçesi Bu kadarı fazla gerek yok Sözlerin ipek gül denizi Bu kadarına hiç, hiç gerek yok *** Hislerim seni ele veriyor Sen sevilecek yarımsın Ellerim hep seni arıyor Yerin yurdun yanımdır *** Hislerim seni ele veriyor Sen sevilecek yarımsın Ellerim hep seni arıyor Yerin yurdun yanımdır *** Nazlısın, hakkındır Buraya yazıyorum benim olacaksın Cilvelisin, yakışır Buraya yazıyorum benim olacaksın *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım *** Gözlerin menekşe bahçesi Bu kadarı fazla gerek yok Sözlerin ipek gül denizi Bu kadarına hiç, hiç gerek yok *** Gözlerin menekşe bahçesi Bu kadarı fazla gerek yok Sözlerin ipek gül denizi Bu kadarına hiç, hiç gerek yok *** Hislerim seni ele veriyor Sen sevilecek yarımsın Ellerim hep seni arıyor Yerin yurdun yanımdır *** Hislerim seni ele veriyor Sen sevilecek yarımsın Ellerim hep seni arıyor Yerin yurdun yanımdır *** Nazlısın, hakkındır Buraya yazıyorum benim olacaksın Cilvelisin, yakışır Buraya yazıyorum benim olacaksın *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım *** Göze geleceksin vallahi Kırk bir kere maşallah Nazar değmez inşallah *** Göze geleceksin vallahi Kırk bir kere maşallah Nazar değmez inşallah *** Göze geleceksin vallahi Kırk bir kere maşallah Nazar değmez inşallah Ben güzelden anlarım *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım *** Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım

Papatya Seviyor, sevmiyor sana ne Ben çok seviyorum, yetmez mi? Çiçeklerden güzel yârimi Yalan bir rüyada kıskandın *** Seviyor, sevmiyor sana ne Ben çok seviyorum, yetmez mi? Çiçeklerden güzel yârimi Yalan bir rüyada kıskandın *** Kan akmaz yüreğimden Canım var kalbimde Beni al, canımı alma Beni yârimden ayırma *** Yalancı papatya İnanmam bir daha Senin yüzünden oldum yârimden Günahı boynuna Çaldın aşkımı da Gülme bana bir daha *** Yalancı papatya İnanmam bir daha Senin yüzünden oldum yârimden Günahı boynuna Çaldın aşkımı da Gülme bana bir daha *** Seviyor, sevmiyor sana ne Ben çok seviyorum, yetmez mi? Çiçeklerden güzel yârimi Yalan bir rüyada kıskandın *** Seviyor, sevmiyor sana ne Ben çok seviyorum, yetmez mi? Çiçeklerden güzel yârimi Yalan bir rüyada kıskandın *** Kan akmaz yüreğimden Canım var kalbimde Beni al, canımı alma Beni yârimden ayırma *** Yalancı papatya İnanmam bir daha Senin yüzünden oldum yârimden Günahı boynuna Çaldın aşkımı da Gülme bana bir daha *** Yalancı papatya İnanmam bir daha Senin yüzünden oldum yârimden Günahı boynuna Çaldın aşkımı da Gülme bana bir daha *** Yalancı papatya

Kaç Kere Ağladım Gül geç sen Sev kaç yine sen Ümidimi kardan kavur yak bile *** Kuştan kalbin konmadan hep uçsun Yuvasız kalsın defalarca *** Maskem yine boyansın neşeyle Kalemin zindanında Hep güzeller yaşlansın *** Kaç kere ağladım Yüreğime karalar bağladım Vazgeçtim canımdan Ben sana kıyamadım *** Hançeri sapladım Yüreğime yaralar bağladım Yer şahit, gök şahit Son günüm

Kitabını Yazdım Senin Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Of Kitabını yazdım senin *** Günahını çaldım senin of, of *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin

Tenhalarda Yakalanma Kurtlar sofrasında bir güzel Seni aç karına susuz yerler Kolla kendini, üzme sen beni Acemistan güzeli, gönlümün şekeri *** Canlar mangasında bir kader Hasret yollarında bir fener Yorma kendini, al şu sevgimi Acemistan güzeli, gönlümün şekeri *** Dalgalanmadan durul Anlaşılmadan yorul Bana gel, beni sev Hazine buldun sen Yüreğime kondun, gel *** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma *** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma *** Kurtlar sofrasında bir güzel Seni aç karına susuz yerler Kolla kendini, üzme sen beni Acemistan güzeli, gönlümün şekeri *** Canlar mangasında bir kader Hasret yollarında bir fener Yorma kendini, al şu sevgimi Acemistan güzeli, gönlümün şekeri *** Dalgalanmadan durul Anlaşılmadan yorul Bana gel, e beni sev Hazine buldun sen Yüreğime kondun, gel *** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma ** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma *** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma *** Tenhalarda yakalanma Aklımı alma, yaralanma Aşk kapanın elinde kalıyor Nasibini alma, gel yanıma