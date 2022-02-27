×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Patron

Patron Şarkı Sözleri

Kenan Doğulu Patron şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Patron şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Patron sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Patron

  • Olur Mu?

  • Beyaz Yalan

  • En Kıymetlim

  • Anlıyor Musun?

  • Aşkkolik

  • Cadı Kazanı

  • Etme

  • Kıskanıyorum

  • Öp

  • Patron

  • Rütbeni Bileceksin

  • Salak

  • Sevdim

  • Söylerdim

  • Şimdi Burada

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı