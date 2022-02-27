Kenan Doğulu

Patron Çok kalender bi' şahsiyetsiniz Elinizi tutmaya korkuyorum Pek kırılgan ve şahanesiniz Naifsiniz hem de pek naif *** Mantıklı birine benziyorsunuz Boş konuşanları sevmiyoruz *** Havalı bir lider gibi Olaylara hâkim gibi Bilge gibi, sonsuz gibi Anne gibi, haklı gibi *** Patron Patron *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Kaptan sensin, sür *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Başkan sensin sen *** Uzak bakışların altında Vahşi bir an var aklımda Sıcak sıcak, sırılsıklam, çırılçıplak *** Size de biraz garip gelmiyor mu? Size hâlâ siz diyor olmam Daha ne kadar zaman alır ki? Senin sen olman Ayaklarını dünyaya bas daha sağlam *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Kaptan sensin, sür *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Başkan sensin sen *** Saçmalarsam susturun beni Anlat gelince hiç duramam *** Geveze bir lider gibi Olaylara bihaber gibi Suçlu gibi, borçlu gibi Mağlup gibi, haksız gibi *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Kaptan sensin, sür *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Başkan sensin sen *** Patron, kaynaşalım oynaşalım Patron, kaynaşalım oynaşalım Patron, kaynaşalım oynaşalım Patron, yanaşalım oynaşalım Patron, kaynaşalım oynaşalım *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım Kaptan sensin, sür *** Patron, kaynaşalım Patron, oynaşalım Patron, yanaşalım *** Patron

Beyaz Yalan Sevgilim Otur biraz, konuşmamız gerek Sana hiç yalan söylemedim bil ama Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim *** Yıkılmayız Yağmasak da gürleyen cinsteniz Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz, kopmayız Küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız *** Buz dağının altında üşüdüm, yalnız kaldım Mevsim geçsin diye bekliyorum Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım Üzüntümle yüzleşiyorum *** Sev beni Senden tek dileğim deli sev beni Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi Üzmüş, kırmış perdeyi *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** En temiz duygularımla sevdim ben seni Ama şartlar denen o vahim şey Caydırmış olabilir mi? Bunca mağrur aşkzedeyi *** Geç beni Biz diye bir film olsun vizyonda Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda Her yerde şenlik var *** Koydum başımın üstüne kalbini Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri Tehlikeleri, anlık bozuk insan hâllerini Bildim tenimin kıvamı senin *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** Melek yüzlüm Şeytana uymuş olabilir mi? Gerekli dersi almış mıdır ki? Daha fazla yüklenmeye bence hiç hiç gerek yok *** Sevgilim Otur biraz, konuşmamız gerek Sana hiç yalan söylemedim bil ama Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim

En Kıymetlim Bakma öyle kırgın, kırgın Yüreğim zaten perperişan Durma öyle yorgun, yorgun Gücüm tükenmek sınırında *** Yüreğinin sesine Kulak verirsen eğer Anılar beni doğrular Her anının hatrına Aşkı da kat yanına Beni götür uzaklara *** Sen benim en kıymetlimsin En güzel vazgeçilmezimsin Sen benim en kıymetlimsin Sevmekle bitmeyenimsin Sen benim hakikatlimsin En derin en içimdesin Sen benim en güzel derdimsin *** Gülme öyle soğuk soğuk Üzmemek içinse gerek yok Aşktan adam benim lakabım Acıyla beslensem de doyarım *** Heyecan bittiyse eğer Bir aşk ne fayda eder Üzülme ben alışırım Toparlanıp kalkarım Tutarım bir ucundan Hayata yeniden başlarım *** Sen benim en kıymetlimsin En güzel vazgeçilmezimsin Sen benim en kıymetlimsin Sevmekle bitmeyenimsin Sen benim hakikatlimsin En derin en içimdesin Sen benim en güzel derdimsin

Anlıyor Musun? Varken var gibi Yokken sır gibi Seninle sevişmek Rüya gibi (rüya gibi, gibi, gibi) *** Sen gerçek misin? Dudağın, kaşın, gözün, bakışın Tenin, kokun, elimi tuttun *** Bugün bizim ilk günümüz Gözüme baktın, içimi gördün Niyetim çok tatlı benim, kurtulamazsın *** Anlıyor musun? Biliyor musun? Duyuyor musun? İstiyor musun? *** Mis kokmuş yine Evime gelip gidince Kokusu kalmış, ye beni dolce *** Ritmi ne güzel, şahane Beli de ince *** Anlıyor musun? Biliyor musun? *** Duyuyor musun? İstiyor musun? *** Varken var gibi Yokken sır gibi Seninle sevişmek Rüya gibi (rüya gibi) *** Kardan bir kedi Çilekten bir gemi Seninle hayal kurmak Hediye gibi *** Anlıyor musun? Biliyor musun? Duyuyor musun? İstiyor musun?

Aşkkolik Aşkkolik oldum senin yüzünden Şikâyetim beni az görüşünden *** Sen ne biçim bir şeysin böyle Uzaydan mı geldin doğru söyle Ben ne biçim vuruldum böyle *** Senkolik oldum ilk gülüşünde Hikâyenin sonu mutlu bende *** Sen ne biçim bir şeysin böyle Masaldan mı geldin doğru söyle Ben ne güzel vuruldum böyle *** Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın İç dünyamın başkenti son durağımsın *** Dertkolik oldum senin yüzünden Şikâyetim seni az görüşümden *** Gelmeliyim her çağırdığında Susmalıyım haklı olsam da Peki ben neden böyle oldum *** Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın İç dünyamın başkenti son durağımsın Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın Çalınmamış kırılmamış umutlarımsın *** Aşkkolik oldum senin yüzünden Senin yüzünden

Cadı Kazanı Sen şimdi çok üzgünsündür üzülme Adın çıkmış birileriyle dert etme Er ya da geç hepimiz evet deriz yine birine Korkudan ecele fayda yok düşünme *** Belki biz bu insanları hiç tanımıyoruz Ama orada bir yerde onlar da zaten kendi hâlinde Bu müstakbel ortaklar belki gizliden takipte Nerede muhtemel çocuk Görelim hangi şanslı kız *** Cadı kazanı çapraz ateş ortası Dedikodu bu milletin huyu Yaşamana bak es büyük ömür boyu Tadını çıkar ruhun özgür olmalı *** Ne aşklar duydum ben asırlara sığmayan Aşıklar bildim dünyayı sallayan Mümkün değil sanma sakın neler olur şaşarsın O küçük kalbini aşk çarpar anlarsın *** Cadı kazanı çapraz ateş ortası Dedikodu bu milletin huyu Yaşamana bak es büyük ömür boyu Tadını çıkar ruhun özgür olmalı *** Cadı kazanı çapraz ateş ortası Dedikodu bu milletin huyu Yaşamana bak es büyük ömür boyu Millet ne derse desin *** Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk *** Cadı kazanı çapraz ateş ortası Dedikodu bu milletin huyu Yaşamana bak es büyük ömür boyu Millet ne derse desin *** Cadı kazanı çapraz ateş ortası Dedikodu bu milletin huyu Yaşamana bak es büyük ömür boyu Tadını çıkar ruhun özgür olmalı

Etme Duydum ki bizi terk etmeye azmediyorsun, etme Başka bi' yâr başka gönüle meylediyorsun, etme Varlık sahanı öyle terk ediyorsun, etme etme Bizi böyle harap böyle mahvediyorsun, gitme gitme *** Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru O zehri şekerle sen bir ediyorsun Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun *** Kaybolma Herkes gibi yok olma Küskün gibi davranma Sonsuzum ol sen benim *** O güzel gözlerin bugün ıslak bakıyorlar, yapma Sözlerin bugün biraz kısık kalıyorlar, susma Öncelik hakkını yanlış kullanıyorsun, vazgeç vazgeç Bizi böyle yalnız resmediyorsun, etme etme *** Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru O zehri şekerle sen bir ediyorsun Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun *** Kaybolma Herkes gibi yok olma Küskün gibi davranma Sonsuzum ol sen benim *** Kaybolma (Herkes gibi kaybolma) Herkes gibi yok olma (Herkes gibi yok olma) Küskün gibi davranma Sonsuzum ol sen benim

Kıskanıyorum Tamam arkadaşlarınla git eğlen sen de Bırak bazen ben de dağıtayım Biraz mesafe lazımdır her yakın şeye Açıl da önümüze bakalım *** Sadece haber ver kiminle nerdesin diye Sakın beni merakta bırakma N'olur damarıma basma *** Ufacık şeylerden sana kuruyorum Elimde değil çok seviyorum Sinirim tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum *** Ufacık şeylerden sana sarıyorum Elimde değil çok seviyorum Heyheyler tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum *** Olur, ikimiz de bazı insanlar gibi Birer sosyal bomba olalım Kasmam hiç kimseyi bencilce, boş yere E hakkımız değil mi itaat? *** Çok mu zor, haber ver kimle nerdesin diye Sakın beni merakta bırakma N'olur damarıma basma *** Ufacık şeylerden sana kuruyorum Elimde değil çok seviyorum Sinirim tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum *** Ufacık şeylerden sana sarıyorum Elimde değil çok seviyorum Heyheyler tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum *** İstersen "Bitsin" de, beğenmezsen "Gitsin" de Ben böyleyim, böyle iyiyim Bilsen ve gizlesen de, bi' gerçek var şuan bizle Sen böylesin, böyle iyisin *** Biz böyleyiz, böyle iyiyiz Yoksa değil miyiz? *** Ufacık şeylerden sana kuruyorum Elimde değil çok seviyorum Sinirim tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum *** Ufacık şeylerden sana sarıyorum Elimde değil çok seviyorum Heyheyler tepemde, üstüme gelme Elimde değil, kıskanıyorum

Olur Mu? Özledim, hakkım mı? Sen olmadan olmuyor Sevişsek ayıp mı? Tenin olmadan olmuyor *** Beni öp desem, dokun desem olur mu? Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu? *** Usul usul gel her zamanki gibi Masum kışkırtıcı bir melek *** Ellerin ellerimde Rahat değil sanki Yabancı memlekette Yalnızım gibi *** Beni öp desem, dokun desem olur mu? Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu? *** Yavaş yavaş git, alıştıra alıştıra Ayakta durmam lazım, çok canım yanacak *** Anladım seni ben Gitmiştin çoktan Bir ışık geçer mi? Karanlık duvardan *** Bana dön desem, geri gel desem olur mu? Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum Benim ol desem, düzeldim desem olur mu? Seni görmeden inan yaşamıyorum *** Bana dön desem, geri gel desem olur mu? Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum Benim ol desem, değiştim desem olur mu? Seni görmeden nefes alamıyorum

Öp Beni biraz dinlesen Beni biraz anlasan Bana biraz güvensen Gider miydin Üzer miydin *** Seni biraz koklasam Sana biraz dokunsam Seni bir tık şaşırtsam Gelir miydin Öper miydin *** Öp öp öp öp Öp öp öp öp Öp öp öp öp Beni öp *** Dondun kaldın bir anda Resmen kilitlendin son anda Kalbine kimse dokunmamış Ürktün korktun bir anda Belki de şehvetin firarda Tenine kimse dokunmamış *** Öp öp öp öp... *** Olsun varsın Herkese uymasın Hayat senin hayatın Dursun kalsın Aşktan anlamasın Ne olacaksa olsun *** Sessiz sakin ıssız sessiz Hayata ara ver Kaçsan bulurum Kokunu tanırım Teslim oldum sana *** Öp öp öp öp... *** Bütün dünya öpüşüyor Deli gibi sevişiyor Millet aşk kavgasında *** Bütün dünya öpüşüyor Açık gizli sevişiyor Herkes aşk savaşında

Rütbeni Bileceksin Sen bu yollara yeni girmek isterken Biz geri dönüyorduk Mütevazı ol, biraz eksiltip söyle En muhteşem sen olamazsın *** Küçük dağları sen yarattın Sanki insanlığı sen kurtardın Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?) "Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular Hep tepetaklak savruldular Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar) *** Ustan, "Eyvah" diyecek Rüzgâr çok sert esecek İyilikten vazgeçecek Acı biberi diline kaşık ile sürecek *** Sen hep kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n (Bilice'n, rütbeni bilice'n) Herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek *** Bu âlemde kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n (Bilice'n, rütbeni bilice'n) Artık herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek *** Hak ararken yine haddini aştın Bu cesaret bardaktan taştı Saygılı ol, biraz çamursuz güreş Emeğe saygı bu kadar mı? *** Küçük dağları sen yarattın Sanki insanlığı sen kurtardın Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?) "Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular Hep tepetaklak savruldular Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar) *** Ustan, "Eyvah" diyecek Rüzgâr çok sert esecek İyilikten vazgeçecek Acı biberi diline kaşık ile sürecek *** Sen hep kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n Herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek *** Bu âlemde kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n (Bilice'n, rütbeni bilice'n) Artık herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek (Restini çekicek) *** Sen hep kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n (Rütbeni bilice'n) Herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek *** Bu âlemde kendini bilice'n Geçme sınırını çizice'n Önce rütbeni bilice'n (Bilice'n, rütbeni bilice'n) Artık herkes kendini bilicek Durma sınırını çizicek Kendi restini çekicek *** Eyvallah

Sevdim Çok sevdim hem çok sevildim Meleklerin gönlü değdi bana Yıllar su, biz deniz Bebek kokun sindi ocağıma *** Korkma ben varım, artık hiç sakın ağlama Fırtınalar kopsa da geçip yeniden yine doğarız Bin kez daha gelsem şu çılgın garip dünyaya Candan daha yakın seni isterim ben kanımda *** Sevdim Doya doya sevmeyi çok sevdim Ezberledim Sevdim Kalpte ne var ne yoksa vermeye Karar verdim *** Sevdim Doya doya sevmeyi çok sevdim Ezberledim Sevdim Kalpte ne var ne yoksa vermeye Karar verdim

Söylerdim Sen gelmeden önce her şey manasızdı Acıtmazdı hiç tanımadığım bu duygular Sen gelmeden önce (önce) kalbim çok yalnızdı Ne güvenir ne de sevebilirdim kimseyi *** Artık yok musun söyle? Bir ümit ver, susma öyle "Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce (Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle *** İçim titrer sana (Dur) Gitme *** Seni sevmeseydim söylerdim Benim olmasaydın anlardım Geri gelmeseydim gizlerdim Etkindeyim hâlâ senin *** Seni sevmeseydim söylerdim Benim olmasaydın anlardım Geri gelmeseydim gizlerdim Etkindeyim hâlâ senin *** Sen gitmeden önce dünyam aşk doluydu Birisi vardı elini tutarken ağladığım (ağladığım ah) Sen gitmeden önce hayat bir romandı Bi' bahçem vardı içine girerken ağladığım *** Artık yok musun söyle? Bir ümit ver, susma öyle "Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce (Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle *** İçim titrer sana (Dur) Gitme *** Seni sevmeseydim söylerdim Benim olmasaydın anlardım Geri gelmeseydim gizlerdim Etkindeyim hâlâ senin *** Seni sevmeseydim söylerdim Benim olmasaydın anlardım Geri gelmeseydim gizlerdim Etkindeyim senin *** Seni sevmeseydim söylerdim Benim olmasaydın anlardım Geri gelmeseydim gizlerdim Etkindeyim hâlâ senin