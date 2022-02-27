Kenan Doğulu

Rakkas geldi meydane, al bastı ak gerdane
Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar
Böyle dilber gördün mü, ey meclisi şahane?
Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe, vur zile, yallah
Cihan da böyle yanıyor, yansın
Yosmam, salla
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe, vur zile, yallah
Cihan da böyle yanıyor, yansın
Yosmam, salla
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
***
Bu dem talan çağıdır, yer ki Meram bağıdır
Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar
Sen kıvır, çevir rakkas, bu hâl dünya hâlıdır
Ay-ay-ay-ay-ay-ay, canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe, vur zile, yallah
Cihan da böyle yanıyor, yansın
Yosmam, salla
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe, vur zile, yallah
Cihan da böyle yanıyor, yansın
Yosmam, salla
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
Salla
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
***
Salla, salla
Gül memeler çağlasın
Salla, salla
Yer yerinden oynasın
Salla