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7/24 Dinle Festival

Festival Şarkı Sözleri

Kenan Doğulu Festival şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Festival şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Festival sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Festival

  • Rüzgar

  • Ara Beni Lütfen

  • Baş Harfi Ben

  • Çakkıdı

  • Yüzsüz Yürek

  • Aşk Kokusu

  • Aşk Tanrısı

  • Rahatla

  • Olmaz

  • Ayışığı

  • Haykırış

  • Unutarak Kutluyorum

  • Nereye Kadar

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