Kenan Doğulu

-
(Dalgalar)
coşmasın isterse
(Rüzgârlar) esmesin, uçurmasınlar
(Şarkılar) çalmasın, ağlatmasın
Sen benimsin sevgilim
***
(Yağmurlar)
yağmasın, ıslatmasınlar
(Ateşler) yakmasın, ısıtmasınlar
(İnsanlar) alay edip gülse de
Sen benimsin sevgilim, of
***
Kaktüsleri gül yaparsın
Yıldızları toplarsın
Kalbimi benden çalarsın
Sonra kaçıp saklanırsın
***
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
***
(Dalgalar)
coşmasın isterse
(Rüzgârlar) esmesin, uçurmasınlar
(Şarkılar) çalmasın, ağlatmasın
Sen benimsin sevgilim
***
(Yağmurlar)
yağmasın, ıslatmasınlar
(Ateşler) yakmasın, ısıtmasınlar
(İnsanlar) alay edip gülse de
Sen benimsin sevgilim, of
***
Kaktüsleri gül yaparsın
Yıldızları toplarsın
Kalbimi benden çalarsın
Sonra kaçıp saklanırsın
***
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana
Bir tek sana
***
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
Sana, şarkılarım sana doğru
-
Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem
Geçmiyor ki karanlığım, güneşi görsem
Tutabilsem gözyaşlarımı, karşına gelsem
Yedirebilsem kendime ben, sana diz çöksem
***
Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem
Geçmiyor ki karanlığım, güneşi görsem
Tutabilsem gözyaşlarımı, karşına gelsem
Yedirebilsem kendime ben, sana diz çöksem
***
İsyan bu haykırış
Boşuna seni bana getirmiyor ki yas
Allah'tan hiç korkmasam
Gelip sana sarılmaz mıydım yâr?
***
İsyan bu haykırış
Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına
Ağıtlarla, türkülerle
Anlatırım sevgimi yâr sana
***
Kara bahtım gülmüyor ki, bitmiyor çilem
Her nefeste bir yıl geçer, mevsimler biter
Verebilsem sevgilerimi, seni güldürsem
Bana dönsen, bedenimi yere sermesen
***
İsyan bu haykırış
Boşuna seni bana getirmiyor ki yas
Allah'tan hiç korkmasam
Gelip sana sarılmaz mıydım yâr?
***
İsyan bu haykırış
Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına
Ağıtlarla, türkülerle
Anlatırım sevgimi yâr sana
***
İsyan bu haykırış
Boşuna seni bana getirmiyor ki yas
Allah'tan hiç korkmasam
Gelip sana sarılmaz mıydım yâr?
***
İsyan bu haykırış
Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına
Ağıtlarla, türkülerle
Anlatırım sevgimi yâr sana
***
Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem
-
Yine de sen, son sevdi
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
***
Yine de sen, son sevdi
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
***
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
***
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
***
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
***
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
***
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
***
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım sana
***
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Senin ilacın bil ki bende sevgilim
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Benim ilacım bil ki sende sevgilim
***
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
***
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
***
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
***
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
***
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
***
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım
Günahın özü ise seni sevmek
Cezam cehennem olsun
-
-
Gel yine, sevişelim gizlice
Haykıralım aşkımızı sessizce
Gül yine, gülüşelim sevgiyle
Gül ki çiçekler kıskansın, tazeciğim
***
Yerime seni sevsen bilirdin
Yerine beni koysan severdin
Sığdıramadım kalbime sevgimi
Veremedim sana ben her şeyimi
***
Can bebeğim, can kuşum
Uyan da bak ne sevgisizim
Bu kadar erken gidemezsin
Senciyim, yalnız senci
***
Can bebeğim, can kuşum
Anla beni, yok çareliğim
Bu kadar vicdansız olma
Sensiz ben bir harabeyim
***
Batmasın güneşin
Isıtsın sözlerin
Solmasın gül yüzün
Dayanamam, cancanım
***
Gel yine, sevişelim gizlice
Haykıralım aşkımızı sessizce
Gül yine, gülüşelim sevgiyle
Gül ki çiçekler kıskansın, tazeciğim
***
Yerime seni sevsen bilirdin
Yerine beni koysan severdin
Sığdıramadım kalbime sevgimi
Veremedim sana ben her şeyimi
***
Can bebeğim, can kuşum
Uyan da bak ne sevgisizim
Bu kadar erken gidemezsin
Senciyim, yalnız senci
***
Can bebeğim, can kuşum
Anla beni, yok çareliğim
Bu kadar vicdansız olma
Sensiz ben bir harabeyim
***
Batmasın güneşin
Isıtsın sözlerin
Solmasın gül yüzün
Dayanamam, cancanım
***
Can bebeğim, can kuşum
Uyan da bak ne sevgisizim
Bu kadar erken gidemezsin
Senciyim, yalnız senci
***
Can bebeğim, can kuşum
Anla beni, yok çareliğim
Bu kadar vicdansız olma
Sensiz ben bir harabeyim
***
Batmasın güneşin
Isıtsın sözlerin
Solmasın gül yüzün
Dayanamam, cancanım
***
Batmasın güneşin
Isıtsın sözlerin
Solmasın gül yüzün
Dayanamam, cancanım
-
Ağlamışız daha doğarken
Gün geçmemiş ki mutlu gülerken
Yaranamadan gitmek mi varmış?
Şimdi gel de kızma be güzelim
***
Seni görmek bana harammış
Yalancı dünya seni bana yazmamış
Son meteliğim sana sevgimdi
Şimdi gel sen harca be nankörüm
***
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
***
Seni içimden çaldılar güzelim
Şimdi ben sensiz neyleyim?
***
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
***
Seni içimden çaldılar güzelim
Şimdi ben sensiz neyleyim?
***
Ağlamışız daha doğarken
Gün geçmemiş ki mutlu gülerken
Yaranamadan gitmek mi varmış?
Şimdi gel sen kızma be güzelim
***
Seni görmek bana harammış
Yalancı dünya seni bana yazmamış
Son meteliğim sana sevgimdi
Şimdi gel sen harca be nankörüm
***
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
***
Seni içimden çaldılar güzelim
Şimdi ben sensiz neyleyim?
***
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
***
Seni içimden çaldılar güzelim
Şimdi ben sensiz neyleyim?
***
Ben sensiz neyleyim?
Hayat bu ya
***
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
Hayat bu ya sen de uy buna
Hayat bu ya sen de vur bana
***
Seni içimden çaldılar güzelim
Şimdi ben sensiz neyleyim?
-
Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber
Senin hakkından gelirim ben sevgiyle
Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm
Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun
***
Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber
Senin hakkından gelirim ben sevgiyle
Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm
Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun
***
Seni gördüm, ben duman oldum
Seni sevdim, kul kölen oldum
Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım
***
Seni gördüm, ben duman oldum
Seni sevdim, kul kölen oldum
Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım
***
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
***
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
***
Sen beni bilmezsin deli âşık
Gelir alırım seni kaşık kaşık
***
Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun
Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun
***
Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber
Senin hakkından gelirim ben sevgiyle
Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm
Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun
***
Seni gördüm, ben duman oldum
Seni sevdim, kul kölen oldum
Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım
***
Seni gördüm, ben duman oldum
Seni sevdim, kul kölen oldum
Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım
***
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan, of
***
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
***
Sen beni bilmezsin deli âşık
Gelir alırım seni kaşık kaşık
***
Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun
Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun
***
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan
Dağları delsen kopamazsın canımdan
***
Sen beni bilmezsin deli âşık
Gelir alırım seni kaşık kaşık
-
İşte benleyim yine
Yoksun yalnızım
Bu da yalanmış yok
Sen yalan söylemezdin değil mi güzelim
Seni haykırdığım kadar duysaydın beni
Belki de içerdin kana kana sevgimi
Ama sen, sen bensizliği seçtin yazık yazık yazık
***
Alışmak çok zor inan
Sebebim düşün bir an
Yakışmaz bize haram
Ayrılmak kayıp zaman
***
Biz neyin kavgasını ezberledik yıllarca
Razıyım ezilmeye, yalnızlık hoş değil
***
Alışmak çok zor inan
Sebebim düşün bir an
Yakışmaz bize haram
Ayrılmak kayıp zaman
***
Biz neyin kavgasını ezberledik yıllarca
Razıyım eğilmeye, bari bırak ben seveyim
***
Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm
Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm
Sen çağır yeter
***
Savaşmak çok zor inan
Ağlama dön bak bir an
Sevgiyle geçer zaman
Kaybolup gider yalan
***
Değişmeyen tek bir şey var
Sevgiyle aşk her zaman
Razıyım ben her şeye
Bari bırak ben seveyim
***
Savaşmak çok zor inan
Ağlama dön bak bir an
Sevgiyle geçer zaman
Kaybolup gider yalan
***
Değişmeyen tek bir şey var
Sevgiyle aşk her zaman
Razıyım ben her şeye
Bari bırak ben seveyim
***
Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm
Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm
Sen çağır yeter, bir umut gönder ölürüm
Sen çağır yeter, bir gülüş sen ver ölürüm ah
-
Gide gide tüm yollar bitti
Seve seve bütün aşklar tükendi
Bile bile ben yârdan geçtim
***
Yine yeni sevdalar seçtim
Göre göre ben yanlış gittim
Yeni hasretler hak ettim
***
Yanlış mekan ve yanlış sen, hep sen
Ah bir senden vazgeçebilsem, senden
Fallara baktım yine sen çıktın, tek sen
Ah bir senden kurtulabilsem
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
Şeytana satmışım kalbimi
***
Gide gide tüm yollar bitti
Seve seve bütün aşklar tükendi
Bile bile ben yârdan geçtim
***
Yine yeni sevdalar seçtim
Göre göre ben yanlış gittim
Yeni hasretler hak ettim
***
Yanlış mekan ve yanlış sen, hep sen
Ah bir senden vazgeçebilsem, senden
Fallara baktım yine sen çıktın, tek sen
Ah bir senden kurtulabilsem
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
Şeytana satmışım kalbimi
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
***
Çok zor be sensizlik sevdiğim
Ben sensiz, sen bensiz sersefil
Derdin ne, ben seninim bir senin
Sen yoksan ben yokum serserim
-
Yalnızdım, bunca yıldır yalnızdım
Görmedim ki sımsıcak aşkı
Sevgi telaşını, çılgın aşkını
***
Çaldın sen büyük bir parça kalbimden
Ağlama, sana kızan yok ki tatlım
Gerçek aşkı buldun, sen mutlu ol yeter
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Biliyorum, istiyorum, seviyorum
Ölümüne sev yeter
***
Yalnızdım, bunca yıldır yalnızdım
Neler gördüm, saçma sapan aşklar
Yalan itiraflar, hep sahte duygular
***
Ah bilsen kaç zamandır gönüllüyüm
Kendimi sana adadım ben artık
Gerçek aşkı buldun, sen mutlu ol yeter
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
***
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Biliyorum, istiyorum, seviyorum
Ölümüne sev, yeter ki beni iste
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
***
Sımsıkı sıkı sıkı, sıkı sıkı sar beni
Al gönlüne yine, deli gibi yor beni
Muhabbet olsun, gönüller coşsun
**
Biliyorum, istiyorum, seviyorum
-
-
-
-