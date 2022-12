Kenan Doğulu

Şarkılarım Sana Doğru (Dalgalar) coşmasın isterse (Rüzgârlar) esmesin, uçurmasınlar (Şarkılar) çalmasın, ağlatmasın Sen benimsin sevgilim *** (Yağmurlar) yağmasın, ıslatmasınlar (Ateşler) yakmasın, ısıtmasınlar (İnsanlar) alay edip gülse de Sen benimsin sevgilim, of *** Kaktüsleri gül yaparsın Yıldızları toplarsın Kalbimi benden çalarsın Sonra kaçıp saklanırsın *** Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru *** (Dalgalar) coşmasın isterse (Rüzgârlar) esmesin, uçurmasınlar (Şarkılar) çalmasın, ağlatmasın Sen benimsin sevgilim *** (Yağmurlar) yağmasın, ıslatmasınlar (Ateşler) yakmasın, ısıtmasınlar (İnsanlar) alay edip gülse de Sen benimsin sevgilim, of *** Kaktüsleri gül yaparsın Yıldızları toplarsın Kalbimi benden çalarsın Sonra kaçıp saklanırsın *** Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru Sana Bir tek sana *** Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru Sana, şarkılarım sana doğru

İsyan Bu Haykırış Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem Geçmiyor ki karanlığım, güneşi görsem Tutabilsem gözyaşlarımı, karşına gelsem Yedirebilsem kendime ben, sana diz çöksem *** Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem Geçmiyor ki karanlığım, güneşi görsem Tutabilsem gözyaşlarımı, karşına gelsem Yedirebilsem kendime ben, sana diz çöksem *** İsyan bu haykırış Boşuna seni bana getirmiyor ki yas Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım yâr? *** İsyan bu haykırış Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağıtlarla, türkülerle Anlatırım sevgimi yâr sana *** Kara bahtım gülmüyor ki, bitmiyor çilem Her nefeste bir yıl geçer, mevsimler biter Verebilsem sevgilerimi, seni güldürsem Bana dönsen, bedenimi yere sermesen *** İsyan bu haykırış Boşuna seni bana getirmiyor ki yas Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım yâr? *** İsyan bu haykırış Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağıtlarla, türkülerle Anlatırım sevgimi yâr sana *** İsyan bu haykırış Boşuna seni bana getirmiyor ki yas Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım yâr? *** İsyan bu haykırış Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağıtlarla, türkülerle Anlatırım sevgimi yâr sana *** Haksızlık bu kara talih, bitmiyor çilem

Kurşun Adres Sormaz Ki Yine de sen, son sevdi Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim *** Yine de sen, son sevdi Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim *** Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız *** Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan *** Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz *** Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz *** Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana *** Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım sana *** Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Senin ilacın bil ki bende sevgilim Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Benim ilacım bil ki sende sevgilim *** Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız *** Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan *** Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz *** Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz *** Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana *** Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım Günahın özü ise seni sevmek Cezam cehennem olsun

Can Bebeğim Gel yine, sevişelim gizlice Haykıralım aşkımızı sessizce Gül yine, gülüşelim sevgiyle Gül ki çiçekler kıskansın, tazeciğim *** Yerime seni sevsen bilirdin Yerine beni koysan severdin Sığdıramadım kalbime sevgimi Veremedim sana ben her şeyimi *** Can bebeğim, can kuşum Uyan da bak ne sevgisizim Bu kadar erken gidemezsin Senciyim, yalnız senci *** Can bebeğim, can kuşum Anla beni, yok çareliğim Bu kadar vicdansız olma Sensiz ben bir harabeyim *** Batmasın güneşin Isıtsın sözlerin Solmasın gül yüzün Dayanamam, cancanım *** Gel yine, sevişelim gizlice Haykıralım aşkımızı sessizce Gül yine, gülüşelim sevgiyle Gül ki çiçekler kıskansın, tazeciğim *** Yerime seni sevsen bilirdin Yerine beni koysan severdin Sığdıramadım kalbime sevgimi Veremedim sana ben her şeyimi *** Can bebeğim, can kuşum Uyan da bak ne sevgisizim Bu kadar erken gidemezsin Senciyim, yalnız senci *** Can bebeğim, can kuşum Anla beni, yok çareliğim Bu kadar vicdansız olma Sensiz ben bir harabeyim *** Batmasın güneşin Isıtsın sözlerin Solmasın gül yüzün Dayanamam, cancanım *** Can bebeğim, can kuşum Uyan da bak ne sevgisizim Bu kadar erken gidemezsin Senciyim, yalnız senci *** Can bebeğim, can kuşum Anla beni, yok çareliğim Bu kadar vicdansız olma Sensiz ben bir harabeyim *** Batmasın güneşin Isıtsın sözlerin Solmasın gül yüzün Dayanamam, cancanım *** Batmasın güneşin Isıtsın sözlerin Solmasın gül yüzün Dayanamam, cancanım

Hayat Bu Ya Ağlamışız daha doğarken Gün geçmemiş ki mutlu gülerken Yaranamadan gitmek mi varmış? Şimdi gel de kızma be güzelim *** Seni görmek bana harammış Yalancı dünya seni bana yazmamış Son meteliğim sana sevgimdi Şimdi gel sen harca be nankörüm *** Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana *** Seni içimden çaldılar güzelim Şimdi ben sensiz neyleyim? *** Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana *** Seni içimden çaldılar güzelim Şimdi ben sensiz neyleyim? *** Ağlamışız daha doğarken Gün geçmemiş ki mutlu gülerken Yaranamadan gitmek mi varmış? Şimdi gel sen kızma be güzelim *** Seni görmek bana harammış Yalancı dünya seni bana yazmamış Son meteliğim sana sevgimdi Şimdi gel sen harca be nankörüm *** Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana *** Seni içimden çaldılar güzelim Şimdi ben sensiz neyleyim? *** Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana *** Seni içimden çaldılar güzelim Şimdi ben sensiz neyleyim? *** Ben sensiz neyleyim? Hayat bu ya *** Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana Hayat bu ya sen de uy buna Hayat bu ya sen de vur bana *** Seni içimden çaldılar güzelim Şimdi ben sensiz neyleyim?

Kaşık Kaşık Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber Senin hakkından gelirim ben sevgiyle Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun *** Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber Senin hakkından gelirim ben sevgiyle Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun *** Seni gördüm, ben duman oldum Seni sevdim, kul kölen oldum Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım *** Seni gördüm, ben duman oldum Seni sevdim, kul kölen oldum Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım *** Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan *** Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan *** Sen beni bilmezsin deli âşık Gelir alırım seni kaşık kaşık *** Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun *** Sen kendine hiç güvenme üç günlük dilber Senin hakkından gelirim ben sevgiyle Ne aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm Hissediyorum, sen benim için doğmuşsun *** Seni gördüm, ben duman oldum Seni sevdim, kul kölen oldum Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım *** Seni gördüm, ben duman oldum Seni sevdim, kul kölen oldum Hâlim harap, ben sana çoktan saplandım *** Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan, of *** Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan *** Sen beni bilmezsin deli âşık Gelir alırım seni kaşık kaşık *** Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun Yolu yok bunun, sen bana mahkûmsun *** Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan Tünel kazsan kurtulamazsın aşkımdan Dağları delsen kopamazsın canımdan *** Sen beni bilmezsin deli âşık Gelir alırım seni kaşık kaşık

Sen Çağır Yeter İşte benleyim yine Yoksun yalnızım Bu da yalanmış yok Sen yalan söylemezdin değil mi güzelim Seni haykırdığım kadar duysaydın beni Belki de içerdin kana kana sevgimi Ama sen, sen bensizliği seçtin yazık yazık yazık *** Alışmak çok zor inan Sebebim düşün bir an Yakışmaz bize haram Ayrılmak kayıp zaman *** Biz neyin kavgasını ezberledik yıllarca Razıyım ezilmeye, yalnızlık hoş değil *** Alışmak çok zor inan Sebebim düşün bir an Yakışmaz bize haram Ayrılmak kayıp zaman *** Biz neyin kavgasını ezberledik yıllarca Razıyım eğilmeye, bari bırak ben seveyim *** Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm Sen çağır yeter *** Savaşmak çok zor inan Ağlama dön bak bir an Sevgiyle geçer zaman Kaybolup gider yalan *** Değişmeyen tek bir şey var Sevgiyle aşk her zaman Razıyım ben her şeye Bari bırak ben seveyim *** Savaşmak çok zor inan Ağlama dön bak bir an Sevgiyle geçer zaman Kaybolup gider yalan *** Değişmeyen tek bir şey var Sevgiyle aşk her zaman Razıyım ben her şeye Bari bırak ben seveyim *** Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm Sen çağır yeter, bir haber gönder ölürüm Sen çağır yeter, bir umut gönder ölürüm Sen çağır yeter, bir gülüş sen ver ölürüm ah

Şeytana Satmışım Kalbimi Gide gide tüm yollar bitti Seve seve bütün aşklar tükendi Bile bile ben yârdan geçtim *** Yine yeni sevdalar seçtim Göre göre ben yanlış gittim Yeni hasretler hak ettim *** Yanlış mekan ve yanlış sen, hep sen Ah bir senden vazgeçebilsem, senden Fallara baktım yine sen çıktın, tek sen Ah bir senden kurtulabilsem *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim Şeytana satmışım kalbimi *** Gide gide tüm yollar bitti Seve seve bütün aşklar tükendi Bile bile ben yârdan geçtim *** Yine yeni sevdalar seçtim Göre göre ben yanlış gittim Yeni hasretler hak ettim *** Yanlış mekan ve yanlış sen, hep sen Ah bir senden vazgeçebilsem, senden Fallara baktım yine sen çıktın, tek sen Ah bir senden kurtulabilsem *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim Şeytana satmışım kalbimi *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim *** Çok zor be sensizlik sevdiğim Ben sensiz, sen bensiz sersefil Derdin ne, ben seninim bir senin Sen yoksan ben yokum serserim