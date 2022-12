Kenan Doğulu

She smiled at me said bana gülümsedi bana ve bana şöyle dedi Would you like a it "sweet'n low" "ucuz bir sevimli" mi istersin I know a place where we can Take it nice and slow hoş ve romantik bir yer biliyorum *** I know what you're thinkinne düşündüğünü biliyorum Don't stop I need that sweet thing sakın durma,bu sevimli şeye ihtiyacım var Tellin' you now, this is real şimdi söylüyorum,bu gerçek *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim I know what you're feelinne hissettiğini biliyorum Shake it up Sekerim sallasana şekerim I got what you're needin neye ihtiyacın olduğunu anladım *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim Tell me what you're thinkin ne düşündüğünü söyle bana Shake it up Sekerim sallasana şekerim You're my only sweet thing sen benim tek şeker şeyimsin *** She said in a sexy lazy low key seksi uyuşuk bir tarzda sessizce söyledi Can I make it Right bunları yoluna koyabilir miyim You put your trust in me sen bana güvendin I'll take you through the night seni gecenin içine sürükleyeceğim *** Don't keep me waitin beni bekletme Not sure you`re understanding anladığından emin değilim Just how much I crave for you sana nasıl can attığımı *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim I know what you're feelinne hissettiğini biliyorum Shake it up Sekerim sallasana şekerim I got what you're needin neye ihtiyacın olduğunu anladım *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim Tell me what you're thinkin ne düşündüğünü söyle bana Shake it up Sekerim sallasana şekerim You're my only sweet thing sen benim tek şeker şeyimsin *** Lovey Dovey Lovey Dovey all the time aşkım,hayatım her zaman I got lots of Candy to make you mine seni benim yapmak için yeterince şekerim var Lovey Dovey Lovey Dovey all the time aşkım,hayatım her zaman I got lots of Candy to make you mine seni benim yapmak için yeterince şekerim var Lovey Dovey Lovey Dovey all the time aşkım,hayatım her zaman I got lots of Candy to make you mine seni benim yapmak için yeterince şekerim var *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim I know what you're feelin ne hissettiğini biliyorum Shake it up Sekerim sallasana şekerim I got what you're needin ihtiyacın olan şeye sahibim *** Shake it up Sekerim sallasana şekerim Tell me what you're thinkin ne düşündüğünü söyle bana Shake it up Sekerim sallasana şekerim You're my only sweet thing sen benim tek şeker şeyimsin