Shake It Up Sekerim Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Shake It Up Sekerim
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She smiled at me said
bana gülümsedi bana ve bana şöyle dedi
Would you like a it "sweet'n low"
"ucuz bir sevimli" mi istersin
I know a place where we can
Take it nice and slow
hoş ve romantik bir yer biliyorum
***
I know what you're thinkinne
düşündüğünü biliyorum
Don't stop I need that sweet thing
sakın durma,bu sevimli şeye ihtiyacım var
Tellin' you now, this is real
şimdi söylüyorum,bu gerçek
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I know what you're feelinne
hissettiğini biliyorum
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I got what you're needin
neye ihtiyacın olduğunu anladım
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
Tell me what you're thinkin
ne düşündüğünü söyle bana
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
You're my only sweet thing
sen benim tek şeker şeyimsin
***
She said in a sexy lazy low key
seksi uyuşuk bir tarzda sessizce söyledi
Can I make it Right
bunları yoluna koyabilir miyim
You put your trust in me
sen bana güvendin
I'll take you through the night
seni gecenin içine sürükleyeceğim
***
Don't keep me waitin
beni bekletme
Not sure you`re understanding
anladığından emin değilim
Just how much I crave for you
sana nasıl can attığımı
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I know what you're feelinne
hissettiğini biliyorum
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I got what you're needin
neye ihtiyacın olduğunu anladım
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
Tell me what you're thinkin
ne düşündüğünü söyle bana
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
You're my only sweet thing
sen benim tek şeker şeyimsin
***
Lovey Dovey Lovey Dovey all the time
aşkım,hayatım her zaman
I got lots of Candy to make you mine
seni benim yapmak için yeterince şekerim var
Lovey Dovey Lovey Dovey all the time
aşkım,hayatım her zaman
I got lots of Candy to make you mine
seni benim yapmak için yeterince şekerim var
Lovey Dovey Lovey Dovey all the time
aşkım,hayatım her zaman
I got lots of Candy to make you mine
seni benim yapmak için yeterince şekerim var
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I know what you're feelin
ne hissettiğini biliyorum
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
I got what you're needin
ihtiyacın olan şeye sahibim
***
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
Tell me what you're thinkin
ne düşündüğünü söyle bana
Shake it up Sekerim
sallasana şekerim
You're my only sweet thing
sen benim tek şeker şeyimsin