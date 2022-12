Kenan Doğulu

Aşk insan olsaydı Ben Çin olurdum Sen Londra olsan Ben yağmur olurdum *** Demedi deme de bana ne dersen de Ben sen olurdum Yeniden hayata gelsem Kaşın gözün olurdum *** Antipatik olmak istemem ama Seviyorum diyorum Makro farkındalığımda ben Anlıyorum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Ben sen olurdum Yeniden hayata gelsem Aklın fikrin olurdum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Aşk kelime değil bir cümledir Kurmak için iki can gerekir Aşk her yiğidin harcı değildir Aslan gibi bi' yürek gerekir *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Aşk kelime değil bir cümledir Kurmak için iki can gerekir Aşk her yiğidin harcı değildir Aslan gibi bi' yürek gerekir *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme de bana ne dersen de Seviyorum diyorum Demedi deme de bana ne dersen de Âşık oldum diyorum *** Demedi deme

Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, bir sana verdim *** Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh) Tir tir edip söylenmesen Kan ter içinde eğlensek Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh) *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh) Tir tir edip söylenmesen Kan ter içinde eğlensek Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh) *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Bilmez olaydım, sevmez olaydım Görmez olaydım o güzel gözlerini Bilmez olaydım, sevmez olaydım Duymaz olaydım o güzel sözlerini *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana, ben sana verdim *** Güzeller içinden...