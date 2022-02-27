Kenan Doğulu

-
Sen gelmeden önce her şey manasızdı
Acıtmazdı hiç tanımadığım bu duygular
Sen gelmeden önce (önce) kalbim çok yalnızdı
Ne güvenir ne de sevebilirdim kimseyi
***
Artık yok musun söyle?
Bir ümit ver, susma öyle
"Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce
(Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle
***
İçim titrer sana
(Dur) Gitme
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Sen gitmeden önce dünyam aşk doluydu
Birisi vardı elini tutarken ağladığım (ağladığım ah)
Sen gitmeden önce hayat bir romandı
Bi' bahçem vardı içine girerken ağladığım
***
Artık yok musun söyle?
Bir ümit ver, susma öyle
"Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce
(Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle
***
İçim titrer sana
(Dur) Gitme
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
-
Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim
***
Yıkılmayız
Yağmasak da gürleyen cinsteniz
Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz, kopmayız
Küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız
***
Buz dağının altında üşüdüm, yalnız kaldım
Mevsim geçsin diye bekliyorum
Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım
Üzüntümle yüzleşiyorum
***
Sev beni
Senden tek dileğim deli sev beni
Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi
Üzmüş, kırmış perdeyi
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
En temiz duygularımla sevdim ben seni
Ama şartlar denen o vahim şey
Caydırmış olabilir mi?
Bunca mağrur aşkzedeyi
***
Geç beni
Biz diye bir film olsun vizyonda
Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda
Her yerde şenlik var
***
Koydum başımın üstüne kalbini
Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri
Tehlikeleri, anlık bozuk insan hâllerini
Bildim tenimin kıvamı senin
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Melek yüzlüm
Şeytana uymuş olabilir mi?
Gerekli dersi almış mıdır ki?
Daha fazla yüklenmeye bence hiç hiç gerek yok
***
Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim
-
Bakma öyle kırgın, kırgın
Yüreğim zaten perperişan
Durma öyle yorgun, yorgun
Gücüm tükenmek sınırında
***
Yüreğinin sesine
Kulak verirsen eğer
Anılar beni doğrular
Her anının hatrına
Aşkı da kat yanına
Beni götür uzaklara
***
Sen benim en kıymetlimsin
En güzel vazgeçilmezimsin
Sen benim en kıymetlimsin
Sevmekle bitmeyenimsin
Sen benim hakikatlimsin
En derin en içimdesin
Sen benim en güzel derdimsin
***
Gülme öyle soğuk soğuk
Üzmemek içinse gerek yok
Aşktan adam benim lakabım
Acıyla beslensem de doyarım
***
Heyecan bittiyse eğer
Bir aşk ne fayda eder
Üzülme ben alışırım
Toparlanıp kalkarım
Tutarım bir ucundan
Hayata yeniden başlarım
***
Sen benim en kıymetlimsin
En güzel vazgeçilmezimsin
Sen benim en kıymetlimsin
Sevmekle bitmeyenimsin
Sen benim hakikatlimsin
En derin en içimdesin
Sen benim en güzel derdimsin
-
Varken var gibi
Yokken sır gibi
Seninle sevişmek
Rüya gibi (rüya gibi, gibi, gibi)
***
Sen gerçek misin?
Dudağın, kaşın, gözün, bakışın
Tenin, kokun, elimi tuttun
***
Bugün bizim ilk günümüz
Gözüme baktın, içimi gördün
Niyetim çok tatlı benim, kurtulamazsın
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
***
Mis kokmuş yine
Evime gelip gidince
Kokusu kalmış, ye beni dolce
***
Ritmi ne güzel, şahane
Beli de ince
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
***
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
***
Varken var gibi
Yokken sır gibi
Seninle sevişmek
Rüya gibi (rüya gibi)
***
Kardan bir kedi
Çilekten bir gemi
Seninle hayal kurmak
Hediye gibi
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
-
Aşkkolik oldum senin yüzünden
Şikâyetim beni az görüşünden
***
Sen ne biçim bir şeysin böyle
Uzaydan mı geldin doğru söyle
Ben ne biçim vuruldum böyle
***
Senkolik oldum ilk gülüşünde
Hikâyenin sonu mutlu bende
***
Sen ne biçim bir şeysin böyle
Masaldan mı geldin doğru söyle
Ben ne güzel vuruldum böyle
***
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın
İç dünyamın başkenti son durağımsın
***
Dertkolik oldum senin yüzünden
Şikâyetim seni az görüşümden
***
Gelmeliyim her çağırdığında
Susmalıyım haklı olsam da
Peki ben neden böyle oldum
***
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın
İç dünyamın başkenti son durağımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Çalınmamış kırılmamış umutlarımsın
***
Aşkkolik oldum senin yüzünden
Senin yüzünden
-
Sen şimdi çok üzgünsündür üzülme
Adın çıkmış birileriyle dert etme
Er ya da geç hepimiz evet deriz yine birine
Korkudan ecele fayda yok düşünme
***
Belki biz bu insanları hiç tanımıyoruz
Ama orada bir yerde onlar da zaten kendi hâlinde
Bu müstakbel ortaklar belki gizliden takipte
Nerede muhtemel çocuk
Görelim hangi şanslı kız
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
***
Ne aşklar duydum ben asırlara sığmayan
Aşıklar bildim dünyayı sallayan
Mümkün değil sanma sakın neler olur şaşarsın
O küçük kalbini aşk çarpar anlarsın
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Millet ne derse desin
***
Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk
Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk
Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk
Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Millet ne derse desin
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
-
Duydum ki bizi terk etmeye azmediyorsun, etme
Başka bi' yâr başka gönüle meylediyorsun, etme
Varlık sahanı öyle terk ediyorsun, etme etme
Bizi böyle harap böyle mahvediyorsun, gitme gitme
***
Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru
O zehri şekerle sen bir ediyorsun
Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun
***
Kaybolma
Herkes gibi yok olma
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
***
O güzel gözlerin bugün ıslak bakıyorlar, yapma
Sözlerin bugün biraz kısık kalıyorlar, susma
Öncelik hakkını yanlış kullanıyorsun, vazgeç vazgeç
Bizi böyle yalnız resmediyorsun, etme etme
***
Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru
O zehri şekerle sen bir ediyorsun
Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun
***
Kaybolma
Herkes gibi yok olma
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
***
Kaybolma (Herkes gibi kaybolma)
Herkes gibi yok olma (Herkes gibi yok olma)
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
-
Tamam arkadaşlarınla git eğlen sen de
Bırak bazen ben de dağıtayım
Biraz mesafe lazımdır her yakın şeye
Açıl da önümüze bakalım
***
Sadece haber ver kiminle nerdesin diye
Sakın beni merakta bırakma
N'olur damarıma basma
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Olur, ikimiz de bazı insanlar gibi
Birer sosyal bomba olalım
Kasmam hiç kimseyi bencilce, boş yere
E hakkımız değil mi itaat?
***
Çok mu zor, haber ver kimle nerdesin diye
Sakın beni merakta bırakma
N'olur damarıma basma
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
İstersen "Bitsin" de, beğenmezsen "Gitsin" de
Ben böyleyim, böyle iyiyim
Bilsen ve gizlesen de, bi' gerçek var şuan bizle
Sen böylesin, böyle iyisin
***
Biz böyleyiz, böyle iyiyiz
Yoksa değil miyiz?
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
-
Özledim, hakkım mı?
Sen olmadan olmuyor
Sevişsek ayıp mı?
Tenin olmadan olmuyor
***
Beni öp desem, dokun desem olur mu?
Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum
Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu?
***
Usul usul gel her zamanki gibi
Masum kışkırtıcı bir melek
***
Ellerin ellerimde
Rahat değil sanki
Yabancı memlekette
Yalnızım gibi
***
Beni öp desem, dokun desem olur mu?
Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum
Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu?
***
Yavaş yavaş git, alıştıra alıştıra
Ayakta durmam lazım, çok canım yanacak
***
Anladım seni ben
Gitmiştin çoktan
Bir ışık geçer mi?
Karanlık duvardan
***
Bana dön desem, geri gel desem olur mu?
Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum
Benim ol desem, düzeldim desem olur mu?
Seni görmeden inan yaşamıyorum
***
Bana dön desem, geri gel desem olur mu?
Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum
Benim ol desem, değiştim desem olur mu?
Seni görmeden nefes alamıyorum
-
Beni biraz dinlesen
Beni biraz anlasan
Bana biraz güvensen
Gider miydin
Üzer miydin
***
Seni biraz koklasam
Sana biraz dokunsam
Seni bir tık şaşırtsam
Gelir miydin
Öper miydin
***
Öp öp öp öp
Öp öp öp öp
Öp öp öp öp
Beni öp
***
Dondun kaldın bir anda
Resmen kilitlendin son anda
Kalbine kimse dokunmamış
Ürktün korktun bir anda
Belki de şehvetin firarda
Tenine kimse dokunmamış
***
Öp öp öp öp...
***
Olsun varsın
Herkese uymasın
Hayat senin hayatın
Dursun kalsın
Aşktan anlamasın
Ne olacaksa olsun
***
Sessiz sakin ıssız sessiz
Hayata ara ver
Kaçsan bulurum
Kokunu tanırım
Teslim oldum sana
***
Öp öp öp öp...
***
Bütün dünya öpüşüyor
Deli gibi sevişiyor
Millet aşk kavgasında
***
Bütün dünya öpüşüyor
Açık gizli sevişiyor
Herkes aşk savaşında
-
Çok kalender bi' şahsiyetsiniz
Elinizi tutmaya korkuyorum
Pek kırılgan ve şahanesiniz
Naifsiniz hem de pek naif
***
Mantıklı birine benziyorsunuz
Boş konuşanları sevmiyoruz
***
Havalı bir lider gibi
Olaylara hâkim gibi
Bilge gibi, sonsuz gibi
Anne gibi, haklı gibi
***
Patron
Patron
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Uzak bakışların altında
Vahşi bir an var aklımda
Sıcak sıcak, sırılsıklam, çırılçıplak
***
Size de biraz garip gelmiyor mu?
Size hâlâ siz diyor olmam
Daha ne kadar zaman alır ki?
Senin sen olman
Ayaklarını dünyaya bas daha sağlam
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Saçmalarsam susturun beni
Anlat gelince hiç duramam
***
Geveze bir lider gibi
Olaylara bihaber gibi
Suçlu gibi, borçlu gibi
Mağlup gibi, haksız gibi
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, yanaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
***
Patron
-
Sen bu yollara yeni girmek isterken
Biz geri dönüyorduk
Mütevazı ol, biraz eksiltip söyle
En muhteşem sen olamazsın
***
Küçük dağları sen yarattın
Sanki insanlığı sen kurtardın
Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?)
"Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular
Hep tepetaklak savruldular
Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar)
***
Ustan, "Eyvah" diyecek
Rüzgâr çok sert esecek
İyilikten vazgeçecek
Acı biberi diline kaşık ile sürecek
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Hak ararken yine haddini aştın
Bu cesaret bardaktan taştı
Saygılı ol, biraz çamursuz güreş
Emeğe saygı bu kadar mı?
***
Küçük dağları sen yarattın
Sanki insanlığı sen kurtardın
Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?)
"Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular
Hep tepetaklak savruldular
Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar)
***
Ustan, "Eyvah" diyecek
Rüzgâr çok sert esecek
İyilikten vazgeçecek
Acı biberi diline kaşık ile sürecek
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
(Restini çekicek)
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Rütbeni bilice'n)
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Eyvallah
-
-
Çok sevdim hem çok sevildim
Meleklerin gönlü değdi bana
Yıllar su, biz deniz
Bebek kokun sindi ocağıma
***
Korkma ben varım, artık hiç sakın ağlama
Fırtınalar kopsa da geçip yeniden yine doğarız
Bin kez daha gelsem şu çılgın garip dünyaya
Candan daha yakın seni isterim ben kanımda
***
Sevdim
Doya doya sevmeyi çok sevdim
Ezberledim
Sevdim
Kalpte ne var ne yoksa vermeye
Karar verdim
***
Sevdim
Doya doya sevmeyi çok sevdim
Ezberledim
Sevdim
Kalpte ne var ne yoksa vermeye
Karar verdim
-
Öyle bir yerdeyim ki bilsen şu anda
Aklımda sen varsın deniz gülüşün aklımda
Senin sesin mavi gözlerin melekli
Bir de kanatlansan uçsan gelsen tamamına
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın
***
Doğanın ritmiyle ahenkli bir halde
Kutluyoruz hayatı mutlu olacak çok şey var
Akışa kapılıp yüzüyoruz zamanda
Aslında her birimiz her şeyin farkında
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın
***
Eksiğim biraz sensiz
Tatsızım yoksun çaresiz
Sayınca günler hiç geçmiyor
Bitsin bu zavallı ayrılık
Çok zormuş
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın