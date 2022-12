Kenan Doğulu

Tencere Kapak Sen Tanrı'dan hediyesin Baharlısın, şenliklisin Bazen eser, savurur Bazen yanar, kavurur Bir içim su, çok kadehsin *** Sen gülünce bizim için Hep gülümse için için Hayata renk verenlerden Bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin *** Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim *** Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim *** Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın *** Parti sen gülünce başlasın *** Sen canımdan içerisin Can yoldaşım, kaderimsin Sen en güzel haberimsin Sana düşkünüm, bilirsin Her şey yalan, sen gerçeksin *** Dertli başımın tacısın Ruhumun ihtiyacısın Ciğerimin köşesi Yüreğimin neşesi Bahçemin can ağacısın *** Seninle tanışmışız Karışıp kaynaşmışız Elmanın iki yarısıyız Davet etmişim kalbime En güzel kalp ağrısıyız *** Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim *** Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın *** Parti sen gülünce başlasın

Kardan Kadın Yeter mi Her günüme yazdım seni desem yeter mi Gecem ol sabahım ol desem Şarkılarımda hep seni söylesem yeter mi Canın ister mi *** Sever mi Kızgın üzgün kalbin yeniden sever mi Suyum ol toprağım ol desem Hikâyelerimde ismini söylesem yeter mi İkna eder mi *** Kardan kadın gibi Soğuk duruyorsun herkese sen Biliyorum ısıtırım eritirim eğer istesen Bir tenhada bir özelde yakalarsam inan durmam Fena mı yaralarını öpe öpe aşkla sarsam *** İster mi Senin de canın teslim olmayı çekmez mi Seviyorum seni diye haykırmak İki kişilik bir dünya kurmak hayal mi Değmez mi *** Biter mi Bu heves koynunda uyansam da bitmez ki Kalbim diyor ki eminim Ama yok mu senin şu yeminin bize günah Yazık etmez mi *** Kardan kadın gibi Soğuk duruyorsun herkese sen Biliyorum ısıtırım eritirim eğer istesen Bir tenhada bir özelde yakalarsam inan durmam Fena mı yaralarını öpe öpe aşkla sarsam *** Senin olsam Sarılsam Isıtsam

Rica Senden rica etmiştim Bi' tek bunu beklemiştim Tatlı sözler tükense de, aşk vadesi bitse de Saygımız hep kalsın demiştim *** Beni mahcup mu ettin? Sen kimseyi incitmezdin Zamane aşklarıyla, günlük telaşlarıyla Karıştırma beni demiştim *** Ne oldu, ne oldu? Bazı şeyler yalan oldu Ne oldu, ne oldu? Bizim nesile ne oldu? *** Aşk öyle masum bi'şey ki Öyle narin bi'şey ki, kırmaya korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı *** Aşk öyle kutsal bi'şey ki Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı *** Senden rica etmiştim Bir tek bunu beklemiştim Tatlı sözler tükense de, aşk vadesi bitse de Saygımız hep kalsın demiştim *** Beni mahcup mu ettin? Sen kimseyi incitmezdin Zamane aşklarıyla, günlük telaşlarıyla Karıştırma beni demiştim *** Ne oldu, ne oldu? Bazı şeyler yalan oldu Ne oldu, ne oldu? Bizim nesile ne oldu? *** Aşk öyle masum bi'şey ki Öyle narin bi'şey ki, kırmaya korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı *** Aşk öyle kutsal bi'şey ki Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı *** Aşk öyle kutsal bi'şey ki Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı *** Senden rica etmiştim

Şeytan Tüyü Gel gidelim en başına Karşılaşma anı *** Dedin "Benim adım yalnız." Ne tesadüf benimki de *** Kartlar açık oynayalım "Oyunlara kanmayalım." dedik *** Onlar gibi olmayalım Büyüyü bozmayalım istedik *** Ama sen anlaşmayı bozdun Ama sen bu garibi çok yordun Ama sende şeytan tüyü var Kahretsin *** Asla sana kızamıyorum Sana küsemiyorum Sen beni aşık ettin Asla yerine koyamıyorum kimseyi "Öl!" dedin de ölmedik mi? *** Asla sana kızamıyorum Sana küsemiyorum Sen beni aşık ettin Asla yerine koyamıyorum kimseyi "Öl!" dedin de ölmedik mi? *** Neden benim sana zaafım? Gönlüme ilaç mı attın, nedir? Alışkanlıktan mıdır ki? Her defasında affettim seni *** İyi günde, kötü günde Hep yanında olmadım mı senin? *** Hak ettim mi ben bunları? Hani hiç beni üzmeyecektin? *** Ama sen anlaşmayı bozdun Ama sen bu garibi çok yordun Ama sende şeytan tüyü var Kahretsin *** Asla sana kızamıyorum Sana küsemiyorum Sen beni aşık ettin Asla yerine koyamıyorum kimseyi "Öl!" dedin de ölmedik mi? *** Asla sana kızamıyorum Sana küsemiyorum Sen beni aşık ettin Asla yerine koyamıyorum kimseyi "Öl!" dedin de ölmedik mi?

Aşka Türlü Şeyler Akla gelir de dile gelmez bazı şeyler Kelimeler şikayetsiz Ele gelir de kavuşmaz bazı şeyler Duygular kıyafetsiz *** Doğal olur, esas olur Siyah beyaz aynı terazide Bazen yanlış olur ama yine de güzel olur Bir adım gel, biraz sarıl Ezber bozan bi' tavırla Bazı şeyler, bazı şeyler zamanla olur *** Varsan varım Oyun arkadaşım Aşk ortağım benim Sevgilimsin *** Bilsen ne güzel Serdim yollarına Başka türlü, başka türlü Aşka türlü şeyler *** Varsan varım Oyun arkadaşım Aşk ortağım benim Sevgilimsin *** Bilsen ne güzel Serdim yollarına Başka türlü, başka türlü Aşka türlü şeyler Aşka türlü şeyler *** Bitebilir de sona ermez bazı şeyler Noktalar kifayetsiz Göze değer de nazar tutmaz bazı şeyler Melekler telaşesiz *** Tuhaf olur, başka durur Beyaz kalem siyah kağıtta Büyük yazar yazmışsa Su akar yolunu bulur Bir adım gel, biraz sokul Umut veren bir tavırla Bazı şeyler, bazı şeyler zamanla olur *** Varsan varım Oyun arkadaşım Aşk ortağım benim Sevgilimsin *** Bilsen ne güzel Serdim yollarına Başka türlü, başka türlü Aşka türlü şeyler *** Varsan varım Oyun arkadaşım Aşk ortağım benim Sevgilimsin *** Bilsen ne güzel Serdim yollarına Başka türlü, başka türlü Aşka türlü şeyler Aşka türlü şeyler Aşka türlü şeyler Aşka türlü şeyler

Bal Gibi Kimse sen gibi, dokunmadı Öyle içten, sarılmadı Öpüp öpüp, teslim almadı Bu devrediş, niye? *** Hiç mi için sızlamadı? Ellerinle, verdin ele Ki bu eller, başka ele dokunmadı Bu sitem, dön diye *** Gel de sen savun, kolaysa kalbime Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi *** Gel de sen savun, kolaysa kalbime Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi *** Resmin göğe, düşüyor Her yerde sen, sana ait şeyler Sistemimden söküp, atamıyorum Ama üzülme, yok bi şey *** Sevmezsin çok, söyleneni Güzel başını, ağrıtmak değil derdim İnanma, dostlara, iyi değilim Sadece, bilmiş, ol diye *** Gel de sen savun, kolaysa kalbime Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi *** Gel de sen savun, kolaysa kalbime Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi *** Gel de sen savun, kolaysa kalbime Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi *** Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi İkimiz de, bal gibi

Bunlar Da Geçer Aşk yarası mı yüzünü solduran? Genç yaşta seni hayata küstüren Aşk yarası mı yüzünü solduran? Genç yaşta seni hayata küstüren Kimdir elini kolunu bağlayan? Bir oh demeyi kimdir sana çok gören? *** Geçer Geçer, geçer, geçer, geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer Üzme tatlı canını Bunlar da geçer *** Neler Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer *** Kim böyle seni gurbette gezdiren? Bin bir yalanla hayattan bezdiren Kim böyle seni gurbette gezdiren? Bin bir yalanla hayattan bezdiren Meyhaneleri ezbere öğreten Söyle kardeşim, kimdir seni hor gören? *** Geçer Geçer, geçer, geçer, geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer Üzme tatlı canını Bunlar da geçer *** Neler Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer *** Neler, neler, neler, neler Neler gördük biz Neler çektik biz Ne derlerse desinler Bunlar da geçer Bunlar da geçer Bunlar da geçer

Bir İleri İki Geri Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti Bazı şeyler tükendi *** Akılsız gönül, yine yıkıldın İlk mi darbemiz sanki? Bile bile kaç kere kabul ettim hep seni *** Tatlı günlerin buruk özlemi varken Aynı olmak isterken Hep hayal kırıklığı Denedik ya kaç kere *** Ama bu sefer bana bi' şey oldu Kararttım gözlerimi Ama bu sefer *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti Bazı şeyler tükendi *** Doğru sandığın yanlış anahtarından İki tane yaptırdık Belirsizle kilitli Bende kuvvet kalmadı *** Bana bu sefer "Ne olur dur!" deme Bıraktın iplerimi, tabii uçabilirsem *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler tükendi *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti *** Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence Bazı şeyler değişti Bazı şeyler tükendi

Güle Güle Yalnızken neler yaşar iki insan Ten tene, göz göze dokunur ya can Bilemezsin nasıl da akıp geçer zaman Hele sayılıysa, vakit kısıtlıysa *** Özlemek, daha gitmeden eksik hissetmek Öpmeye doyamadan veda etmek Kıyamazsın, nasıl da akıp biter zaman Hiç bitmesin (Hiç bitmesin) *** Bilsem bile ölüme yürür, korkusuz gelir benle Görsem bile nasıl sevdiğini Sevdim işte onu delice, cesaretim yok artık Benim vazgeçmeye Kaybetmeye *** Güle güle git canım Sağ salim dön Unutma ki bir sevenin Özleyenin var *** Güle güle git canım Çok çabuk dön Unutma ki bir sevenin Bekleyenin var *** Sessizken neler duyar derin insan Kanatlar suya yakın işte o an Direnemezsin, önden koşar gider zaman Hiç kopmasın (Hiç kopmasın) *** Aşk böyledir, sonuna kadar yanar yürür senle Basar gider bazen hiç istemesen de Şu ayrılık, olmasaydı ölüm Allah'ın emri Titrer hasretle yürek sahipsiz *** Güle güle git canım Sağ salim dön Unutma ki bir sevenin Özleyenin var *** Güle güle git canım Çok çabuk dön Unutma ki bir sevenin Bekleyenin var *** Güle güle git canım Sağ salim dön Unutma ki bir sevenin Özleyenin var *** Güle güle git canım Çok çabuk dön Unutma ki bir sevenin Özleyenin var *** Unutma ki bir sevenin Bekleyenin var Unutma ki bir sevenin Bekleyenin var Bekleyenin var

Bisiklet Bisiklete binelim Sahilde, parkta gezelim Dünyayı boş verip keyfimizi geçelim Açık hava, sinema Alaska Frigo Kuş misali özgürce kendimize uçalım *** Çıplak ayak Aşıkların dansı Ateş bacayı çok fena sardı Çakır keyif Yıldızların dansı Ateş bacayı çok fena sardı *** Büyük ada şurada Sandal nerede? Küreği de biz çekeriz, keyfinize bakınız Ege'ye de gideriz Güneye de ineriz Efkârları soframıza meze yapıp içeriz *** Çıplak ayak Aşıkların dansı Ateş bacayı çok fena sardı Çakır keyif Yıldızların dansı Ateş bacayı çok, çok fena sardı *** Gitarımı getirin Bir araya gelelim Mehtabın şerefine neşemizi giyelim Ateşbaşı kafası Tatil yarası Yakamozla dans edelim, bir akor beş şarkı, bir akor beş şarkı *** Çıplak ayak Aşıkların dansı Ateş bacayı çok fena sardı Çakır keyif Yıldızların dansı Ateş bacayı pek fena sardı *** Çıplak ayak Aşıkların dansı Ateş bacayı çok fena sardı Çakır keyif Yıldızların dansı Ateş bacayı pek fena sardı *** Çok fena sardı

Hayırdır İnşallah Hayatımda böyle şey duymadım Ben hiç böylesine vurulmadım "Oluruna bırak", diyorlar Hayırdır inşallah *** Hayatımda böyle şey görmedim Belki bu kadar hiç düşünmedim "Artık her şey mümkün", diyorlar Hayırdır inşallah *** Bi' yaşıma daha girdim bu saatten sonra (sonra, sonra) Onu sana, seni ona yakıştıramadım vallaha (vallaha, valllaha) Bi' başıma bırakıp gittin ya canın sağ ola Bizim niyetler çarçur oldu sağa sola Bi' başıma bırakıp gidenlerin hepsi affola Herkes yalnız değil mi ki sonuçta? *** Sana karada ölüm yok Ben derdime yanayım Bugün ayrılık, yarın aşk Ben şimdi ne yapayım? *** Sende yürek yerine taş var Bende sana ihtiyaç Sende kara göz, keman kaş var Benim de gözümde yaş *** Hayatımda böyle şey görmedim Ben hiç böylesine sevilmedim "Yanılmışsın gülüm", diyorlar Hayırdır inşallah *** Hayatımda böyle şey duymadım Belki bu kadar hiç şaşırmadım "Akışına bırak", diyorlar Hayırdır inşallah *** Bi' yaşıma daha girdim bu saatten sonra (sonra, sonra) Onu sana, seni ona yakıştıramadım vallaha (vallaha, valllaha) Bi' başıma bırakıp gittin ya canın sağ ola Bizim niyetler çarçur oldu sağa sola Bi' başıma bırakıp gidenlerin hepsi affola Herkes yalnız değil mi ki sonuçta? *** Sana karada ölüm yok Ben derdime yanayım Bugün ayrılık, yarın aşk Ben şimdi ne yapayım? *** Sende yürek yerine taş var Bende sana ihtiyaç Sende kara göz, keman kaş var Benim de gözümde yaş *** Sana karada ölüm yok Ben derdime yanayım Bugün ayrılık, yarın aşk Ben şimdi ne yapayım? *** Sende yürek yerine taş var Bende sana ihtiyaç Sende kara göz, keman kaş var Benim de gözümde yaş *** Sende yürek yerine taş var Bende sana ihtiyaç Dedim, "Oğlum Kenan, hemen kaç Bur'da sana yok ihtiyaç"

İstanbul Nerede o eski İstanbul beyefendisi Kibarlık niye unutuldu Seni de mi bozdular sayın abim Kimdi o İstiklal hanımefendisi *** Kırık topuklu hala asalet Canını mı sıktılar sayın ablam Eksik gedik binalar ve bozuk mimari Emanete hıyanet etme ey ölümlü fani *** Bayrak yarışında yine bayraksız kaldık Kellemizi vururdu kızardı Fatih Sultan Mehmet Her şeye rağmen İstanbul çok farklı *** Püfür püfür İstanbul'un etekleri Davetkar o diri tepeleri Cüretkar şehvetli geceleri Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri Şiddetli sever deli sakini *** Uykusuz gezer melekleri geceleri, geceleri İstanbul geceleri İstanbul geceleri *** Kapalı Çarşı'sı yeni moda AVM'si Köfte ekmeği rakı sohbeti Boğazının allı pullu işvesi cilvesi Etileri Nişantaşı'sı Asmalımescid'i *** Bakırköy'ümün güzel sahili Bağdat Caddesinin gülleri deli gözleri Arabesk pop raks ettirir çıtır güzelleri Şıkır şıkır dans ettirir kokoş kokoş cumartesi *** Salı perşembe pazarlarında bütçesiz kaldık Değerini bilelim bence dostlar Sayılı gün çabuk geçer Her şeye rağmen İstanbul çok tatlı *** Püfür püfür İstanbul'un etekleri Davetkar o diri tepeleri Cüretkar şehvetli geceleri Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri *** Şiddetli sever deli sakini Uykusuz gezer melekleri geceleri *** Püfür püfür İstanbul'un etekleri Davetkar o diri tepeleri Cüretkar şehvetli geceleri Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri *** Şiddetli sever deli sakini Uykusuz gezer melekleri geceleri İstanbul geceleri İstanbul geceleri *** İstanbul geceleri İstanbul geceleri İstanbul geceleri

Kalp Kalbe Karşı Bugün ikimiz için söyle ne yaptın? Aklına kaç kere geldi gözlerim? Kim korkar aştan O bizden korksun Bizden korksun İki gönül bir olursa Şenlik olursun Bahar olursun Tam seni düşünürken radyoda çaldı favori şarkın İyi insan iyilik çekermiş üstüne *** Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Her anımdasın, biliyo'sun Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Hep aklındayım, biliyorum Kalp kalbe karşı *** Bugün ikimiz için karşılıksız ne yaptın? "Sadece sev yeter!" demedim mi sana? Gözden uzak olunca gönül bahane uydururmuş Mazeret sevenler kulübü bana göre büyük yalanmış Tam seni düşünürken radyoda çaldı favori şarkın Güzel insan güzellik çeker kendine *** Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Her anımdasın, biliyo'sun Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Hep aklındayım, biliyorum Kalp kalbe karşı *** Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Her anımdasın, biliyo'sun Kalp kalbe karşı Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı Hep aklındayım, biliyorum Kalp kalbe karşı

Doktor Dur dinle şu derdimi Kim bilebilir ki aramızda var bir mesele Ben kulağı tıkalı ona takıntılı Onda kaldım her şeyimle *** Ah bu kanepenin bir dili olsa Anlatsa dünya sarsılsa Yok çok sevişmenin hiç zararı yok Aşktan ölen varsa söyle Varsa söyle *** Doktor derdime bul bi' çare Ona doyamıyorum yaz bi' reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra her anımda yanımda istiyorum *** Gel sevenleri düşün Düşün hepimizi Bi' tavsiyen yok mu birader Sen anla şu halimi İyileştir bizi Ne demişler aşk ilaçtır *** Ah bu kanepenin bir dili olsa Anlatsa dünya sarsılsa Yok çok sevişmenin hiç zararı yok Aşktan ölen varsa söyle Varsa söyle *** Doktor derdime bul bi' çare Ona doyamıyorum yaz bi' reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra her anımda yanımda istiyorum *** Bir cevap ver bi' sır ver bi' bildiğin varsa söyle Ah bu kanepenin bir dili olsa Anlatsa dünya sarsılsa Yok çok sevişmenin hiç zararı yok Aşktan ölen varsa söyle Varsa söyle Doktor derdime bul bi' çare Ona doyamıyorum yaz bi' reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra her anımda yanımda istiyorum *** Doktor derdime bul bi' çare Ona doyamıyorum yaz bi' reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra her anımda yanımda istiyorum