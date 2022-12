Kenan Doğulu

Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Aşk kokuyor evim Havada sönmüş mum kokusu var Sen kokuyor tenim Kömür saçların yakılmış yatağıma *** Ben sana nasıl ah ederim Delirmiş bunlar anlamıyorlar Ben sana nasıl of çekerim Aşk bahçem, beyaz kelebeğim *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Of Kitabını yazdım senin *** Günahını çaldım senin of, of *** Kitabını yazdım senin Silemezler seni benden, canım Günahını çaldım senin Öldürseler yine vermem, kanım *** Kitabını yazdım senin

Sözünü kaç sene geçti Vermedi gitti seni Kızına hiç kıyamadı gitti Harcadı, yedi bizi *** Düğün dernek her ne dediyse He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sevgi saygı, adap töre He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sen kendini tutma gülüm Artık yârine kaç be gülüm Kendini tutma gülüm Artık yârine koş be gülüm *** Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Sözünü kaç sene geçti Vermedi gitti seni Kızına hiç kıyamadı gitti Harcadı, yedi bizi *** Düğün dernek her ne dediyse He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sevgi saygı, adap töre He demedik mi ki? Olur demedik mi ki? İnandıramadık ki *** Sen kendini tutma gülüm Artık yârine kaç be gülüm Kendini tutma gülüm Artık yârine koş be gülüm *** Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir Kapıdan gir, bacadan gir Daha olmadı pencereden gir *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece Fırtınalar kopacak delice Bohçanı al da gel bu gece Depremler olacak delice *** Niyetini boz da gel bu gece