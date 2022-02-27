Kenan Doğulu

-
Kurtlar sofrasında bir güzel
Seni aç karına susuz yerler
Kolla kendini, üzme sen beni
Acemistan güzeli, gönlümün şekeri
***
Canlar mangasında bir kader
Hasret yollarında bir fener
Yorma kendini, al şu sevgimi
Acemistan güzeli, gönlümün şekeri
***
Dalgalanmadan durul
Anlaşılmadan yorul
Bana gel, beni sev
Hazine buldun sen
Yüreğime kondun, gel
***
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
***
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
***
Kurtlar sofrasında bir güzel
Seni aç karına susuz yerler
Kolla kendini, üzme sen beni
Acemistan güzeli, gönlümün şekeri
***
Canlar mangasında bir kader
Hasret yollarında bir fener
Yorma kendini, al şu sevgimi
Acemistan güzeli, gönlümün şekeri
***
Dalgalanmadan durul
Anlaşılmadan yorul
Bana gel, e beni sev
Hazine buldun sen
Yüreğime kondun, gel
***
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
**
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
***
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
***
Tenhalarda yakalanma
Aklımı alma, yaralanma
Aşk kapanın elinde kalıyor
Nasibini alma, gel yanıma
-
Ben güzelden anlarım
***
Gözlerin menekşe bahçesi
Bu kadarı fazla gerek yok
Sözlerin ipek gül denizi
Bu kadarına hiç, hiç gerek yok
***
Gözlerin menekşe bahçesi
Bu kadarı fazla gerek yok
Sözlerin ipek gül denizi
Bu kadarına hiç, hiç gerek yok
***
Hislerim seni ele veriyor
Sen sevilecek yarımsın
Ellerim hep seni arıyor
Yerin yurdun yanımdır
***
Hislerim seni ele veriyor
Sen sevilecek yarımsın
Ellerim hep seni arıyor
Yerin yurdun yanımdır
***
Nazlısın, hakkındır
Buraya yazıyorum benim olacaksın
Cilvelisin, yakışır
Buraya yazıyorum benim olacaksın
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
***
Gözlerin menekşe bahçesi
Bu kadarı fazla gerek yok
Sözlerin ipek gül denizi
Bu kadarına hiç, hiç gerek yok
***
Gözlerin menekşe bahçesi
Bu kadarı fazla gerek yok
Sözlerin ipek gül denizi
Bu kadarına hiç, hiç gerek yok
***
Hislerim seni ele veriyor
Sen sevilecek yarımsın
Ellerim hep seni arıyor
Yerin yurdun yanımdır
***
Hislerim seni ele veriyor
Sen sevilecek yarımsın
Ellerim hep seni arıyor
Yerin yurdun yanımdır
***
Nazlısın, hakkındır
Buraya yazıyorum benim olacaksın
Cilvelisin, yakışır
Buraya yazıyorum benim olacaksın
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
***
Göze geleceksin vallahi
Kırk bir kere maşallah
Nazar değmez inşallah
***
Göze geleceksin vallahi
Kırk bir kere maşallah
Nazar değmez inşallah
***
Göze geleceksin vallahi
Kırk bir kere maşallah
Nazar değmez inşallah
Ben güzelden anlarım
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
***
Çok tatlısın çok
Seni veren Allah'a şükürler olsun
Çok güzelsin çok
Ben güzelden anlarım
-
Seviyor, sevmiyor sana ne
Ben çok seviyorum, yetmez mi?
Çiçeklerden güzel yârimi
Yalan bir rüyada kıskandın
***
Seviyor, sevmiyor sana ne
Ben çok seviyorum, yetmez mi?
Çiçeklerden güzel yârimi
Yalan bir rüyada kıskandın
***
Kan akmaz yüreğimden
Canım var kalbimde
Beni al, canımı alma
Beni yârimden ayırma
***
Yalancı papatya
İnanmam bir daha
Senin yüzünden oldum yârimden
Günahı boynuna
Çaldın aşkımı da
Gülme bana bir daha
***
Yalancı papatya
İnanmam bir daha
Senin yüzünden oldum yârimden
Günahı boynuna
Çaldın aşkımı da
Gülme bana bir daha
***
Seviyor, sevmiyor sana ne
Ben çok seviyorum, yetmez mi?
Çiçeklerden güzel yârimi
Yalan bir rüyada kıskandın
***
Seviyor, sevmiyor sana ne
Ben çok seviyorum, yetmez mi?
Çiçeklerden güzel yârimi
Yalan bir rüyada kıskandın
***
Kan akmaz yüreğimden
Canım var kalbimde
Beni al, canımı alma
Beni yârimden ayırma
***
Yalancı papatya
İnanmam bir daha
Senin yüzünden oldum yârimden
Günahı boynuna
Çaldın aşkımı da
Gülme bana bir daha
***
Yalancı papatya
İnanmam bir daha
Senin yüzünden oldum yârimden
Günahı boynuna
Çaldın aşkımı da
Gülme bana bir daha
***
Yalancı papatya
-
-
Gül geç sen
Sev kaç yine sen
Ümidimi kardan kavur yak bile
***
Kuştan kalbin konmadan hep uçsun
Yuvasız kalsın defalarca
***
Maskem yine boyansın neşeyle
Kalemin zindanında
Hep güzeller yaşlansın
***
Kaç kere ağladım
Yüreğime karalar bağladım
Vazgeçtim canımdan
Ben sana kıyamadım
***
Hançeri sapladım
Yüreğime yaralar bağladım
Yer şahit, gök şahit
Son günüm
-
Aşk kokuyor evim
Havada sönmüş mum kokusu var
Sen kokuyor tenim
Kömür saçların yakılmış yatağıma
***
Ben sana nasıl ah ederim
Delirmiş bunlar anlamıyorlar
Ben sana nasıl of çekerim
Aşk bahçem, beyaz kelebeğim
***
Kitabını yazdım senin
Silemezler seni benden, canım
Günahını çaldım senin
Öldürseler yine vermem, kanım
***
Kitabını yazdım senin
Silemezler seni benden, canım
Günahını çaldım senin
Öldürseler yine vermem, kanım
***
Aşk kokuyor evim
Havada sönmüş mum kokusu var
Sen kokuyor tenim
Kömür saçların yakılmış yatağıma
***
Ben sana nasıl ah ederim
Delirmiş bunlar anlamıyorlar
Ben sana nasıl of çekerim
Aşk bahçem, beyaz kelebeğim
***
Kitabını yazdım senin
Silemezler seni benden, canım
Günahını çaldım senin
Öldürseler yine vermem, kanım
***
Kitabını yazdım senin
Silemezler seni benden, canım
Günahını çaldım senin
Öldürseler yine vermem, kanım
***
Of
Kitabını yazdım senin
***
Günahını çaldım senin of, of
***
Kitabını yazdım senin
Silemezler seni benden, canım
Günahını çaldım senin
Öldürseler yine vermem, kanım
***
Kitabını yazdım senin
-
Sözünü kaç sene geçti
Vermedi gitti seni
Kızına hiç kıyamadı gitti
Harcadı, yedi bizi
***
Düğün dernek her ne dediyse
He demedik mi ki?
Olur demedik mi ki?
İnandıramadık ki
***
Sevgi saygı, adap töre
He demedik mi ki?
Olur demedik mi ki?
İnandıramadık ki
***
Sen kendini tutma gülüm
Artık yârine kaç be gülüm
Kendini tutma gülüm
Artık yârine koş be gülüm
***
Kapıdan gir, bacadan gir
Daha olmadı pencereden gir
Kapıdan gir, bacadan gir
Daha olmadı pencereden gir
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Sözünü kaç sene geçti
Vermedi gitti seni
Kızına hiç kıyamadı gitti
Harcadı, yedi bizi
***
Düğün dernek her ne dediyse
He demedik mi ki?
Olur demedik mi ki?
İnandıramadık ki
***
Sevgi saygı, adap töre
He demedik mi ki?
Olur demedik mi ki?
İnandıramadık ki
***
Sen kendini tutma gülüm
Artık yârine kaç be gülüm
Kendini tutma gülüm
Artık yârine koş be gülüm
***
Kapıdan gir, bacadan gir
Daha olmadı pencereden gir
Kapıdan gir, bacadan gir
Daha olmadı pencereden gir
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Niyetini boz da gel bu gece
Fırtınalar kopacak delice
Bohçanı al da gel bu gece
Depremler olacak delice
***
Niyetini boz da gel bu gece
-
Uçurumdaki itilen bebek
Doğmadan gülen bir melek
Olmuyor
Kural mı bu?
Sesim çıkmıyor, bağrın tutuk
***
Bu defa sarsıntı çok
Yıkılan her benim
Ayaklanmıyor içimdeki son halk
***
Sarılıp yılana
Ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana mevsim çiçeksiz
***
Sarılıp yalana
Ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana hüsran
Tükendim ben
***
Uçurumdaki itilen bebek
Doğmadan gülen bir melek
Olmuyor
Kural mı bu?
Sesim çıkmıyor, bağrın tutuk
***
Ezilen gücüm çok geç
Yenilenmez içim
Sen gül yine
Geç yine, boş ver
Boş ver
***
Sarılıp yılana
Ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana mevsim çiçeksiz
***
Sarılıp yalana
Ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana hüsran
Tükendim ben
***
Sarılıp yalana
Ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana hüsran
Tükendim ben
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