Kenan Doğulu

Tutamıyorum Zamanı İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sustun mu hiç *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Karar ver... Karar ver... Ama karar ver tutamıyorum zamanı

Mutsuzsun Bir sabah uyandığında Camlara yağmur vurunca Perdeleri kim açacak? Yüreğin bensiz sıkılmaz mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acımaz mı? *** Ürkerek sesleneceksin Cevap yok, söyleneceksin Yatağa gizleneceksin Mutsuzsun, dahası var mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acımaz mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acımaz mı? *** Ürkerek sesleneceksin Cevap yok, söyleneceksin Yatağa gizleneceksin Mutsuzsun, dahası var mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acımaz mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acımaz mı? *** Gittim, yüreğin rahat mı? Aşk sana kaldı Sevişip öpüşürken İçin acıma...