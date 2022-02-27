Aşkla Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu Aşkla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Aşkla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İnadına yenilmeden aşık olmadan gel
Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel
Siyahını bırak da gel derdi sil yeter
Aşka zulmedip küsme sen yeter
Şafağım kararır daralır geceler
***
Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen
Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen
Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp
Göz göre göre korku saklayıp
Boğazına gömülüp sustun mu hiç
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
İnadına yenilmeden aşık olmadan gel
Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel
Siyahını bırak da gel derdi sil yeter
Aşka zulmedip küsme sen yeter
Şafağım kararır daralır geceler
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Karar ver...
Karar ver...
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
-
Bir sabah uyandığında
Camlara yağmur vurunca
Perdeleri kim açacak?
Yüreğin bensiz sıkılmaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Ürkerek sesleneceksin
Cevap yok, söyleneceksin
Yatağa gizleneceksin
Mutsuzsun, dahası var mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Ürkerek sesleneceksin
Cevap yok, söyleneceksin
Yatağa gizleneceksin
Mutsuzsun, dahası var mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acıma...
-
Sultanım, perişanım
İhtiyar oldum senle
Ah etmem, feryad etmem
Bahtiyar oldum senle
***
Sor senden sonra gün gördüm mü
Fark etmedim yaşadım mı, öldüm mü
Ben un ufak savrulurken
Sen ellerde hükmünü sürdün mü
***
Gel, uslan da gel artık
Ben de vakit dolmadan
İster günahkar ol, ister olma
Gel daha fazla solmadan
***
Kulun olayım, kölen olayım
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah ter ketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
***
Sultanım, perişanım
İhtiyar oldum senle
Ah etmem, feryad etmem
Bahtiyar oldum senle
***
Sor senden sonra gün gördüm mü
Farketmedim yaşadım mı, öldüm mü
Ben un ufak savrulurken
Sen ellerde hükmünü sürdün mü
***
Gel, uslan da gel artık
Ben de vakit dolmadan
İster günahkar ol, ister olma
Gel daha fazla solmadan
***
Kulun olayım, kölen olayım
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
**
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alcağı olsun ah terketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
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