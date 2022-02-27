Unutarak Kurtuluyorum Şarkı Sözleri
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Kenan Doğulu
Unutarak Kurtuluyorum
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Sana ait anılardan
Dengemi bozan mutluluğundan
Beni üzen her detaydan
Unutarak kurtuluyorum
***
Şaka ile karışan gerçek
Kafa ile yarışan bellek
İnan seni hiç hatırlamıyorum
***
Belki yaşanan her şey gerçek
Ama inan artık çok geç
Şimdi hâlimden çok memnunum
***
Sana ait anılardan
Dengemi bozan mutluluğundan
Beni üzen her detaydan
Unutarak kurtuluyorum
***
Sana ait anılardan
Dengemi bozan mutluluğundan
Beni üzen her detaydan
Unutarak kurtuluyorum
***
İsmi neydi unuttum
Tarih zaten muamma
Anne kızlık soyadı
Ne gereksiz ayrıntı
***
Ateşlenmiş, yatıyormuş
Çorba istemiş, yapan yokmuş
Pişmanlığı her hâlinden anlaşılıyormuş
***
Sana ait anılardan
Dengemi bozan mutluluğundan
Beni üzen her detaydan
Unutarak kurtuluyorum
***
Sana ait anılardan
Dengemi bozan mutluluğundan
Beni kıran her detaydan
Unutarak kurtuluyorum