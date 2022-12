Kenan Doğulu

Sana ait anılardan Dengemi bozan mutluluğundan Beni üzen her detaydan Unutarak kurtuluyorum *** Şaka ile karışan gerçek Kafa ile yarışan bellek İnan seni hiç hatırlamıyorum *** Belki yaşanan her şey gerçek Ama inan artık çok geç Şimdi hâlimden çok memnunum *** Sana ait anılardan Dengemi bozan mutluluğundan Beni üzen her detaydan Unutarak kurtuluyorum *** Sana ait anılardan Dengemi bozan mutluluğundan Beni üzen her detaydan Unutarak kurtuluyorum *** İsmi neydi unuttum Tarih zaten muamma Anne kızlık soyadı Ne gereksiz ayrıntı *** Ateşlenmiş, yatıyormuş Çorba istemiş, yapan yokmuş Pişmanlığı her hâlinden anlaşılıyormuş *** Sana ait anılardan Dengemi bozan mutluluğundan Beni üzen her detaydan Unutarak kurtuluyorum *** Sana ait anılardan Dengemi bozan mutluluğundan Beni kıran her detaydan Unutarak kurtuluyorum