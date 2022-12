Kenan Doğulu

Ünzile insan dölü On kardeş beşi ölü Büyüdükçe un ufak Ve gelir de görücü *** İnci gibi dişi Görücü bilir işi Söğüdüm ağlar gider Olur hatun kişi *** Varmadan sekizine Ergin oldu ünzile Hem çocuk hem de kadın Onikisinde ana *** Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın, ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Korkar durur gitmez Köyün en son çitine İnanır o sınırda Dünyanın bittiğine *** Ünzile insan dölü Bilinmezlere gebe Sırların mihnetini Yükleyip de beline Varmadan sekizine Ergin oldu ünzile Hem çocuk hem de kadın *** On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı Hiçbir şey sormuyor

Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var kendime göre haklı sebeplerim var *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin *** Eski zamanda iki aşık varmış Çok severlermiş kavga ederlermiş Herkesin gözü onların üstündeymiş Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin