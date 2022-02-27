Kenan Doğulu

Vay Be Beni bilmemen, görmemen Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık) Sende saklı kalbimin tüm umutları Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp; kayıp) *** Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi *** Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım Benmişim engel, olaylara gel Benmişim engel, olaylara gel Vay, vay, vay be (vay be) Vay, vay vay be *** Beni bilmemen, görmemen Sarıpta sevmemen, yazık (yazık, yazık, yazık, yazık) Sende saklı kalbimin tüm umutları Bölündü uykular kayıp (kayıp, kayıp, kayıp, kayıp) *** Bir anahtar açar kalbi, o el çözer düğümleri Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi *** Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım Benmişim engel, olaylara gel Benmişim engel, olaylara gel Vay, vay vay be (vay be) Vay, vay vay be *** Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay vay be) Vay, vay vay be (vay be vay) Vay, vay vay be (vay be, vay, vay vay be) Vay be (vay be vay be vay be, vay vay vay)

Boğazımdan Geçmiyor Bir daha böyle olur muyum ki bilmem Avuçlarım yanıyor Belki gün gelir acım biraz hafifler ama Derin yara iz bırakıyor *** İçim titriyor yersiz dudaklarım kuruyor Ayaklarım çakılı sanki yere Bir berduşluk ahvali ki Evin yolu kayıp Seviyoruz işte lamı cimi yok *** Sevdiğin her şey senden yana olmuş Şehir bana kafa tutuyor Bazen bir şarkı, bazen bir sohbet Hayat boğazımdan geçmiyor *** Sevdiğin her şey seni hatırlatır Unutmak istesem de boş Kaldırın gitsin bütün sofraları Hayat boğazımdan geçmiyor *** Bir daha böyle sever miyim ki bilmem Gönlüm gözümden akıyor Belki gün gelir sancılarım azalır ama Derin yara iz bırakıyor *** İçim titriyor yersiz dudaklarım kuruyor Ayaklarım çakılı sanki yere Bir berduşluk ahvali ki Evin yolu kayıp Seviyoruz işte lamı cimi yok *** Sevdiğin her şey senden yana olmuş Şehir bana kafa tutuyor Bazen bir şarkı, bazen bir sohbet Hayat boğazımdan geçmiyor *** Sevdiğin her şey seni hatırlatır Unutmak istesem de boş Kaldırın gitsin bütün sofraları Hayat boğazımdan geçmiyor *** Şu kırmızı kayık Anlatamam ayıp Hatıradan geçilmiyor Ayın yüzü asık Boğum boğum hüzün Hayat boğazımdan geçmiyor Günler hiç sensiz çekilmiyor Hayat boğazımdan geçmiyor

Dansa Kaldır Sen beni yastık sandın galiba Beni görünce uykun geliyor Bak yine uyudun, yine uyudum *** Sen beni huysuz bildin galiba Beni görünce keyfin kaçıyor Bak suratın asık e aramıza gel *** Yengeyi dansa kaldır Sen etmezsen ben etmem Ablayı dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Abiyi dansa kaldır O etmezse ben etmem Beyleri dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Sen beni yorgun sandın galiba Bittiğim yerde başlarım Hiperaktiftir biraz yapım Her fırsatta kaynatırım *** Sen bizi ruhsuz sandın galiba Bizim kanımız hep kaynıyor Adımız çıkmış yerli maykıla Kapı zili duysak oynarız *** Kalbin kırık tedaviye yolla Gönlün üzgün ozanlara kızma Ömür denen şu tantanalı hikayenin Altına imzamızı atıcaz unutma *** Yengeyi dansa kaldır Sen etmezsen ben etmem Ablayı dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Abiyi dansa kaldır O etmezse ben etmem Beyleri dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Şahaneyiz keyifliyiz bu akşam Kim tutar bizi çıldırırız birazdan Sıradaki ilk şarkı sana hediyem Dile benden ne dilersen gece senin gecen *** Anneyi dansa kaldır Sever bu havaları tam onluk Süslüyü dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Babayıda dansa kaldır O da bi koparsa tam coşarız Herkesi dansa kaldır (Ben dans bilmem ki) *** Yengeyi dansa kaldır Ablayı dansa kaldır Abiyi dansa kaldır Herkesi dansa kaldır

Issız Ada Issız bir adaya düşsem Yanıma seni alırdım İki hakkım daha varsa Onu da sana sorardım *** Yıldızların altında Kendi diskomuzu kurarız Suyumuz ateşimiz olsun Gerisine de bakarız *** Issız bir adaya düşsem Issız bir adaya düşsem *** Saklan bizi göremesinler Kurtulmak isteyen kim? Çıplak kalsak gün doğumunda Uyanmak isteyen kim? *** Saklan bizi göremesinler Kurtulmak isteyen kim? Çıplak kalsak gün doğumunda Uyanmak isteyen kim? *** Issız bir adaya düşsek Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda) *** Issız bir adaya düşsen Yanına kimi alırdın? Son bir hakkın daha varsa O talihli ben olur muydum? *** Yıldızların altında Kendi dünyamızı kuralım Kabuktan bir tef bir tumba Ömür boyu çocuk kalalım *** Saklan bizi göremesinler Kurtulmak isteyen kim? Çıplak kalsak gün doğumunda Uyanmak isteyen kim? *** Saklan bizi göremesinler Kurtulmak isteyen kim? Çıplak kalsak gün doğumunda Uyanmak isteyen kim? *** Issız bir adaya düşsek Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda) Issız bir adaya düşsek (Göremesinler) Issız bir adaya düşsek (Gün doğumunda) Issız bir adaya düşsek Issız bir adaya düşsek

Yosun Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel Düzeltiriz hepsini birer birer Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel Altından kalkarız beraber *** Yalnız değil, yenik değil Çaresiz hiç değilsin Suç ortağım, dizinin dibindeyim *** Hayat sana insafsızca Ne kadar tuzak kursa da Yosun gözlerine fedaiyim Yüzün gülene kadar emrindeyim *** Utançlarınla en gizlilerinle gel Hallederiz hepsini, geçer gider Savaşlarınla, haksızlarınla gel Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden *** Zarar değil, ziyan değil Hepsi de kor, zor anı İnsanız var elbet hata payı Ne olmuş yani olmuş bitmiş Zaten bu dünya fani Yasla başını göğsüme cennet baki *** Yalnız değil, yenik değil Çaresiz hiç değilsin Suç ortağım, dizinin dibindeyim *** Hayat sana insafsızca Ne kadar tuzak kursa da Yosun gözlerine fedaiyim Yüzün gülene kadar emrindeyim *** Zarar değil, ziyan değil Hepsi de kor, zor anı İnsanız var elbet hata payı Ne olmuş yani olmuş bitmiş Zaten bu dünya fani Yasla başını göğsüme cennet baki *** Yalnız değil, yenik değil Çaresiz hiç değilsin Suç ortağım, dizinin dibindeyim *** Hayat sana insafsızca Ne kadar tuzak kursa da Yosun gözlerine fedaiyim Yüzün gülene kadar emrindeyim *** Emrindeyim Emrindeyim