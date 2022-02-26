Kenan Işık

İki ağaç gövdesiyiz biz, aynı yıldırımın yaktığı İki aleviz, geceyarısı ormanında. İki göktaşıyız, kayan, karanlıkta; İki çatallı bir okuz, aynı yazgının fırlattığı. *** Tek bir elin dizginlediği iki atız Mahmuzunu tek bir elin vurduğu: Bir çift gözüz biz, aynı bakışla dolu, Aynı düşün, titreyen iki kanadıyız. *** Bir çift acılı gölgeyiz; O eski güzelliğin uyuduğu Tanrısal mezarın mermeri üstünde. *** İkimiz tek bir sfenkiz kendimize Aynı gizin, iki sesli ağzıyız biz, Aynı çarmıhın iki kolu.