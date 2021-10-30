Kenan Işık

Oyuncu, sunucu ve eski gazeteci olan Kenan Işık, Kim Milyoner Olmak İster programında uzun süre sunuculuk yaptı. İşte şiir seslendirme konusunda da başarılı olan Kenan Işık'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...