Kenan Işık

Duydum ki sefere çıkmaya azmediyorsun, etme Bir başka dosta, bir başka yare meylediyorsun, etme. *** Zaten garipsin ne diye gidiyorsun gurbet ele, gitme Hangi ciğeri yanmışa kastediyorsun, etme. *** Bizi bırakıp da gitme yaban ellere Bir hırsız gibi bakma başkalarına, etme. *** Ey ay yüzlü, gökler bile altüst olmuş senin için Bizi de öyle altüst edip gidiyorsun, gitme. *** Ne diye vaadler veriyor, yeminler ediyorsun, etme Yemini de işveyi de kalkan ediyorsun kendine, etme. *** Dostlar düşman oldu birbirine kıskançlıktan Bu dostu ne diye düşman ediyorsun ötekine, etme. *** Ey makamı varlığın ve yokluğun üstünde olan Hangi sebeple varlık yurdunu terk ediyorsun, etme. *** Cennet de senin varlığına kul,cehennem de Cennetimizi cehennem ediyorsun bize, etme. *** Şekerliğindeki zehir zarar vermez bize O zehri şekerle bir ediyorsun sen, etme. *** Şarap yerine gam sirkesi veriyorsun bize Su yerine kan akıtıyorsun derelerden, yapma. *** Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayı da öyle harap edip gidiyorsun, etme. *** Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaşlarla dolduruyorsun, yapma. *** Aşıklarla baş edecek gücün yoksa eğer Ne diye hayret ediyorsun aşka, etme. *** Dokunur diye helva vermiyorsun hastaya ama Surat asıyor, daha da beter ediyorsun onu, etme. *** Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa layık olan, hırsızlık ediyorsun, etme. *** İsyan et, ey dost, söz söyleyecek an değil bu an Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun, etme.