Meltemdir Söyleyen Şarkı Sözleri
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Kenan Işık
Meltemdir Söyleyen
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Sevgilim, meltemdir söyleyen
Fırsatının bembeyazlığını...
Gözlerim seni görmeyecek;
Bekliyor seni yüreğim!
***
Rüzgâr getirdi bana
Adını sabah alacasında;
Dağ tekrarlıyor
Ayak seslerinin yankısını...
Gözlerim seni görmeyecek;
Bekliyor seni yüreğim!
***
Kuytu çan kulelerinde
Alabildiğine çalıyor çanlar...
Gözlerim seni görmeyecek;
Bekliyor seni yüreğim!
Çekiç sesleri
Anlatıyor tabutun kasvetini;
Küreğin sesi de
Mezar yerini...
Gözlerim seni görmeyecek;
Bekliyor seni yüreğim!