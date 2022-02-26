Kenan Işık

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. *** Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. *** Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. *** Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. *** Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. *** Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden