Sessiz Gemi Şarkı Sözleri
Kenan Işık Sessiz Gemi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Işık Sessiz Gemi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sessiz Gemi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
***
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
***
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
***
Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
***
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.
***
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden.
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden