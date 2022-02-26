Sevgili Yakınlığı Şarkı Sözleri
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Kenan Işık
Sevgili Yakınlığı
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Seni hatırlarım sulara günün
Şavkı vurunca;
***
Seni hatırlarım, dalgalara ay
Renkler verince.
***
Seni görür gözüm uzak yollarda
Tozlar kalkarken;
***
Derin gecelerde, dağ yollarında
Yolcu titrerken.
***
Seni işitirim, boğuk seslerle
Su yükselince;
***
Kırlarda sükûtu dinlerim gece
Her şey susunca;
***
Uzakta da olsan, ben yanındayım,
Sen yanımdasın.
***
Gün söner, yıldız ışır gökte, ah!
Burada olsaydın.