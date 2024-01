Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam