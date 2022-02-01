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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sunal Akçen
Besteci:
Sunay Akçen
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03
Kanki
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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04
Kork Benden
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sunay Akçen
Besteci:
Sunay Akçen
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05
Salla (Bounce Mix)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sunay Akçen
Besteci:
Sunay Akçen
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