Kiki, kiki Kiki kiki Kanki (kanki, kanki) Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ah canım, cicim, güzelim, şekerim Vallahi duymadım yoksa gelirdim Bilirsin seni nasıl da severim Canım benim, canım kankim İçimden geldi ama diyemedim Hassiktirin be Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ah canım, cicim, güzelim, şekerim Vallahi duymadım yoksa gelirdim Bilirsin seni nasıl da severim Canım benim, canım kankim İçimden geldi ama diyemedim Hassiktirin be Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki