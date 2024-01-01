Postmodern Şarkı Sözleri
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Kulağını deldirip küpe takıyorsun
Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun
Zaten seni her halinle beğeniyordum
Nedense bir şey kompleks yapıyorsun
Nedense bir şey kompleks yapıyorsun
Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun
Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
Kulağını deldirip küpe takıyorsun
Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun
Zaten seni her halinle beğeniyordum
Nedense bir şey kompleks yapıyorsun
Nedense bir şey kompleks yapıyorsun
Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun
Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
Kelden adam, benim aşkım kelden adam
Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam
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Yakın zamanda bir aşk kaybettim
Gören var mı?
Oralarda bir yerlerde
İçimi ısıtıyordu sıcacıktı
Bulamıyorum yardım edin
Yok mu yok mu yok mu şimdi
Ne yapacağım
Ben bu aşkı artık gözden çıkaracağım
Ooo
Aşk fazla dar oluyor bana
Denemeden alıyorum büyük hata
Aşk fazla dar oluyor bana
Denemeden alıyorum büyük hata
Aşk fazla dar oluyor bana
Denemeden alıyorum büyük hata
Aşk fazla dar oluyor bana
Na na sendeyim.com nana na
Yakın zamanda bir aşk kaybettim
Gören var mı?
Oralarda bir yerlerde
İçimi ısıtıyordu sıcacıktı
Bulamıyorum yardım edin
Yok mu yok mu yok mu şimdi
Ne yapacağım
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Ne ilktin nede son
Ayrıldık bitti bu aşk son
Yaz bunu aklına
Git bir diğer aşkına kon
Ne ilktin nede son
Ayrıldık bitti bu aşk son
Yaz bunu aklına
Git bir diğer aşkına kon
Yazık ettin günlerime
Senle geçen saatlerime
Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle
Yazık ettin günlerime
Senle geçen saatlerime
Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle
Gezicem tabi tozucam tabi
Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin?
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
Gezicem tabi tozucam tabi
Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin?
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
Ne ilktin nede son
Ayrıldık bitti bu aşk son
Yaz bunu aklına
Git bir diğer aşkına kon
Ne ilktin nede son
Ayrıldık bitti bu aşk son
Yaz bunu aklına
Git bir diğer aşkına kon
Yazık ettin günlerime
Senle geçen saatlerime
Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle
Yazık ettin günlerime
Senle geçen saatlerime
Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle
Gezicem tabi tozucam tabi
Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin?
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
Gezicem tabi tozucam tabi
Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin?
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
Gezicem tabi tozucam tabi
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
Gezicem tabi tozucam tabi
Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin?
Alıcam başımı gidicem
Ya da lalale lalale lale
-
Ah şu hayatta feci kararsızım
Nesneyi özneyi bozdum kuralsızım
Gelme peşimden seni yapayalnız
Amaç özgürlük bense kuralsız
Özledim duymak istedim sesini
Sense teori delisi
Karmaşık ötesi boş kuralların fenomeni
Hey sen...
Şu postmodern dünyada yalnızım
Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım
Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım
Kuralsızım...
Şu postmodern dünyada yalnızım
Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım
Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım
Kayıptasın...
Postmodern... postmodern... postmodern
Post... Post... Ama hala
La la lala la la la la lala la la lala la
Ah şu hayatta feci kararsızım
Nesneyi özneyi bozdum kuralsızım
Gelme peşimden seni yapayalnız
Amaç özgürlük bense kuralsız
Özledim duymak istedim sesini
Sense teori delisi
Karmaşık ötesi boş kuralların fenomeni
Hey sen...
Şu postmodern dünyada yalnızım
Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım
Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım
Kuralsızım...
Şu postmodern dünyada yalnızm
Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım
Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım
Kayıptasın...
Postmodern... postmodern... postmodern
Post... Post... Ama hala
La la lala la la la la lala la la lala la
La la lala la la la la lala la la lala la ooo
-
Yalana doydum, adını koydum
Senden öğrendim, öncesi toydum
Sözüne kanmam, bi' daha yanmam
Canım isterse
Dünyam sana yörünge sanma, çekim gücün bitti
Benim ki aşk değilmiş anladım, sadece delilikti
Yakışa, yakışa yalvarışa artık hiç aldanamam
Moda gibi geçtin gittin benden, nostalji yapamam
Artık aklım başımda
Sayemde yüz yaşımda
Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce
Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz
Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense
Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence
Dünyam sana yörünge sanma, çekim gücün bitti
Benim ki aşk değilmiş anladım, sadece delilikti
Yakışa, yakışa yalvarışa artık hiç aldanamam
Moda gibi geçtin gittin benden, nostalji yapamam
Artık aklım başımda
Sayemde yüz yaşımda
Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce
Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz
Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense
Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence
Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce
Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz
Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense
Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence
Bu ayakkabılara bak yürüyünce, tıkır tıkır eder gönlünce
Kafası atarsa topuğu da ince, ezmese olmaz
Kanıma canıma dokunabilirse, kafayı sıyırır bendeki ense
Attı mı voltaj kıssadan hisse toz ol bence