Kork Benden Kapının eşiğinden bakarken Gözlerin parıldadı birden Dedim ki iş var bunda amma Bir hevestir geçer sandım Çok doydum tek lafına tavlandım Bir de kendimi birşey sandım ama Belki yalnızdım sana sarıldım Denize düşmüşüm yılana sarıldım Kork benden şimdi Kaç kurtul öfkemden Sönmez bu alev içimde Belamısın sen düş yakamdan Kork benden şimdi Kaç kurtul öfkemden Yüreğim kurudu gözüm açıldı Sen koydun beni bu hale

Salla Sağa sola takılarak vitrinlere bakınarak Geçiyor günler aval aval dolanarak Cebimde Visam altımda arabam var Elim belim tutularak topuklarımı çıtlatarak O geceki rengimi arıyorum kıvırtarak Dolce&Gabbanam Cavallim Ungarom da var Sağa sola takılarak vitrinlere bakınarak Geçiyor günler aval aval dolanarak Cebimde Visam altımda arabam var Elim belim tutularak topuklarımı çıtlatarak O geceki rengimi arıyorum kıvırtarak Dolce&Gabbanam Cavallim Ungarom da var Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün Heya heya hey Heya heya hey Heya heya hey a-h Haydi salla Haydi salla Haydi salla Sağa sola takılarak vitrinlere bakınarak Geçiyor günler aval aval dolanarak Cebimde Visam altımda arabam var Elim belim tutularak topuklarımı çıtlatarak O geceki rengimi arıyorum kıvırtarak Dolce&Gabbanam Cavallim Ungarom da var Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün Haydi salla Haydi salla Haydi salla Anasının gözüsün Heya heya hey Heya heya hey Heya heya hey a-h Heya heya hey Heya heya hey Heya heya hey a-h Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün Salla salla biraz da buraya Haydi salla biraz da oraya Salla çalkala endamın yürüsün Anasının gözüsün, uyusun da büyüsün

Kanki Kiki, kiki Kiki kiki Kanki (kanki, kanki) Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ah canım, cicim, güzelim, şekerim Vallahi duymadım yoksa gelirdim Bilirsin seni nasıl da severim Canım benim, canım kankim İçimden geldi ama diyemedim Hassiktirin be Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Sahte yüzler, sahte gözler Dostlar hep iyi saatteler Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ah canım, cicim, güzelim, şekerim Vallahi duymadım yoksa gelirdim Bilirsin seni nasıl da severim Canım benim, canım kankim İçimden geldi ama diyemedim Hassiktirin be Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Yanlızlık kader oldu bize Yanlız geçiyor kara günler Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki Ka-ka-ka ki-ki-ki-ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki, çok lazım sanki